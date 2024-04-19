Столтенберг заявил о согласии стран НАТО передать Украине больше средств ПВО
Министры обороны стран НАТО согласились предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Министры обороны стран НАТО согласились предоставить в дальнейшем военную поддержку Украине, включая больше средств ПВО», – сказал он в ходе пресс-конференции.
Ранее в апреле премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что республика не сможет передать Украине системы ПВО. Политик напомнил, что Германия при передаче систем ПВО призвала страны, которые обладают возможностями для предоставления Patriot Украине, присоединиться к этой инициативе. Он добавил, что власти Нидерландов готовы профинансировать закупку одной такой системы.
4 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО системы ПВО Patriot. Об этом он заявил в день 75-летия основания альянса, добавив, что не хотел бы «портить праздник». Позднее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что у Германии подошел к концу собственный запас зенитных ракетных комплексов Patriot. Она отметила необходимость в проверке наличия систем Patriot в Европе и мире. По ее словам, ФРГ с партнерами ищет способы закупки для Украины систем, которыми располагают третьи страны.