Бербок: у Германии практически исчерпан запас Patriot
У Германии подошел к концу собственный запас зенитных ракетных комлпексов (ЗРК) Patriot, рассказала министр иностранных дел страны Анналена Бербок, передает NTV.
«К сожалению, запасы по нашим собственным системам Patriot сейчас практически исчерпаны», – подчеркнула Бербок.
Министр отметила необходимость в проверке наличия систем Patriot в Европе и мире. По ее словам, ФРГ с партнерами ищет способы закупки для Украины систем противоракетной обороны (ПВО), которыми располагают третьи страны. Союзники намерены запустить для этого специальный фонд. Эту тему планируется обсудить на встрече министров иностранных дел стран G7.
4 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО системы ПВО Patriot. Об этом он заявил в день 75-летия основания альянса, добавив, что не хотел бы «портить праздник».
28 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы страны не готовы к обороне в случае крупного российского наступления. По данным телеканала CBS News, Зеленский также сообщил, что у Украины сохраняется большой дефицит боеприпасов. По его словам, больше всего Киеву нужны американские системы противоракетной обороны Patriot и артиллерия. Президент Украины подчеркнул, что стране срочно нужно оказать помощь. 30 марта Зеленский заявил, что отсутствие поддержки со стороны США приведет к постепенному отступлению ВСУ.