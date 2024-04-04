Кулеба в день 75-летия НАТО потребовал у альянса системы Patriot

Перед заседанием Совета «Украина – НАТО» он также сообщил, что Германия как глава коалиции противовоздушной обороны инициирует анализ всех имеющихся (не только у союзников, но вообще в мире) батарей Patriot и других систем ПВО для поставок на Украину. Об этом также заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.