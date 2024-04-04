Кулеба в день 75-летия НАТО потребовал у альянса системы Patriot
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО системы ПВО Patriot. Об этом он заявил в день 75-летия основания альянса, добавив, что не хотел бы «портить праздник».
«Не хочу портить праздник, день рождения, но мой главный месседж сегодня – это Patriot <…> это единственная система, способная перехватывать баллистические ракеты», – сказал Кулеба.
Перед заседанием Совета «Украина – НАТО» он также сообщил, что Германия как глава коалиции противовоздушной обороны инициирует анализ всех имеющихся (не только у союзников, но вообще в мире) батарей Patriot и других систем ПВО для поставок на Украину. Об этом также заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«После решительного призыва министра иностранных дел Украины мы будем призывать Европу снова – каждый должен проверить, где находится их ПВО, что они могут предоставить Украине, а также распространить это обещание на весь мир», – подчеркнула Бербок.
28 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы страны не готовы к обороне в случае крупного российского наступления. По данным телеканала CBS News, Зеленский также сообщил, что у Украины сохраняется большой дефицит боеприпасов. По его словам, больше всего Киеву нужны американские системы противоракетной обороны Patriot и артиллерия. Президент Украины подчеркнул, что стране срочно нужно оказать помощь. 30 марта Зеленский заявил, что отсутствие поддержки со стороны США приведет к постепенному отступлению ВСУ.