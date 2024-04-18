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Польша не может поставлять Украине системы ПВО Patriot

Ведомости

Польша не имеет возможности поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«У нас нет в настоящее время достаточного количества Patriot, чтобы иметь возможность поделиться», – уточнил Туск (цитата по «РИА Новости»).

Премьер-министр Польши напомнил, что Германия при передаче систем ПВО призвала страны, которые обладают возможностями для предоставления Patriot Украине, присоединиться к этой инициативе. Он добавил, что власти Нидерландов готовы профинансировать закупку одной такой системы.

14 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что страна в ходе переговоров «за закрытыми дверями» предложила странам Запада передать ей системы американского производства Patriot в аренду.

По его словам, схема, предполагающая осуществление Украиной регулярных платежей за владение системами Patriot, пока не получила одобрения. Кулеба подчеркнул, что тема увеличения количества систем ПВО, имеющихся в распоряжении вооруженных сил Украины, является для Киева «горячей и самой проблемной».

13 апреля министерство обороны Германии сообщило, что Берлин поставит Киеву еще одну систему противовоздушной обороны Patriot. Польша же заявила, что не может передать Украине системы Patriot, поскольку они не находятся в ее собственности – имеющиеся в стране образцы принадлежат армии США.

4 апреля Кулеба потребовал от НАТО системы ПВО Patriot. Об этом он заявил в день 75-летия основания альянса, добавив, что не хотел бы «портить праздник». Позднее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что у Германии подошел к концу собственный запас зенитных ракетных комплексов Patriot. Она отметила необходимость в проверке наличия систем Patriot в Европе и мире. По ее словам, ФРГ с партнерами ищет способы закупки для Украины систем, которыми располагают третьи страны.

Страны Запада резко нарастили поставки оружия на Украину после начала спецоперации, военная помощь включала и системы ПВО. В последнее время в западной и украинской прессе стали чаще писать об истощении запасов систем ПВО у ВСУ, что делает страну более уязвимой.

Минобороны России периодически сообщает о поражении украинских комплексов ПВО западного производства, включая системы Patriot.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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