Польша не может поставлять Украине системы ПВО Patriot
Польша не имеет возможности поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«У нас нет в настоящее время достаточного количества Patriot, чтобы иметь возможность поделиться», – уточнил Туск (цитата по «РИА Новости»).
Премьер-министр Польши напомнил, что Германия при передаче систем ПВО призвала страны, которые обладают возможностями для предоставления Patriot Украине, присоединиться к этой инициативе. Он добавил, что власти Нидерландов готовы профинансировать закупку одной такой системы.
14 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что страна в ходе переговоров «за закрытыми дверями» предложила странам Запада передать ей системы американского производства Patriot в аренду.
По его словам, схема, предполагающая осуществление Украиной регулярных платежей за владение системами Patriot, пока не получила одобрения. Кулеба подчеркнул, что тема увеличения количества систем ПВО, имеющихся в распоряжении вооруженных сил Украины, является для Киева «горячей и самой проблемной».
4 апреля Кулеба потребовал от НАТО системы ПВО Patriot. Об этом он заявил в день 75-летия основания альянса, добавив, что не хотел бы «портить праздник». Позднее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что у Германии подошел к концу собственный запас зенитных ракетных комплексов Patriot. Она отметила необходимость в проверке наличия систем Patriot в Европе и мире. По ее словам, ФРГ с партнерами ищет способы закупки для Украины систем, которыми располагают третьи страны.
Страны Запада резко нарастили поставки оружия на Украину после начала спецоперации, военная помощь включала и системы ПВО. В последнее время в западной и украинской прессе стали чаще писать об истощении запасов систем ПВО у ВСУ, что делает страну более уязвимой.
Минобороны России периодически сообщает о поражении украинских комплексов ПВО западного производства, включая системы Patriot.