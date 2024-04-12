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Дуда: Польша не может передать Украине системы Patriot

Ведомости

Польша не сможет передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в рамках пресс-конференции с участием лидера Литвы Гитанаса Науседы и украинского президента Владимира Зеленского.

По словам Дуды, Польша пока не имеет своих систем ПВО Patriot. На территории страны есть системы Patriot, которые были развернуты армией США. Также имеются системы, которые были развернуты британскими вооруженными силами, но это не системы Patriot, а британские системы, другого типа.

«Мы сами находимся под угрозой российской атаки. <…> Эти системы защищают те силы, которые есть в нашей стране», – заявил президент Польши

Дуда также рассказал, что обсудил с Зеленским вопрос передачи «определенного запаса» ракет, которые есть у Польши с советских времен.

«Мы обсуждали возможность передачи их Украине для того, чтобы обеспечить противовоздушную оборону для Украины. Я буду говорить с моим министром обороны, когда вернусь в Варшаву», – заверил польский лидер.

28 марта Зеленский сообщил, что вооруженные силы страны не готовы к обороне в случае крупного российского наступления. По данным телеканала CBS News, Зеленский также сказал, что у Украины сохраняется большой дефицит боеприпасов. По его словам, больше всего Киеву нужны американские системы противоракетной обороны Patriot и артиллерия. Президент Украины подчеркнул, что стране срочно нужно оказать помощь. 30 марта Зеленский заявил, что отсутствие поддержки со стороны США приведет к постепенному отступлению ВСУ.

Россия запросила на 12 апреля заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по теме поставок западных вооружений на Украину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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