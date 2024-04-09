/ Политика

Россия запросила на 12 апреля заседание Совбеза ООН из-за поставок оружия Киеву

Ведомости

Россия запросила на 12 апреля заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по теме поставок западных вооружений на Украину, рассказал первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Полянский отметил, что текущяя неделя в СБ ООН традиционно закончится украинской темой. В 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск) 11 апреля Запад запросил заседание по гуманитарной ситуации на Украине. В свою очередь Россия запросила на 10:00 (17:00 мск) 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия Киеву, «чтобы не давать западникам беспрепятственно продвигать свой нарратив».

«Постараемся подобрать на него интересного докладчика», – подчеркнул зампостпреда России в ООН.

9 апреля Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о передаче Украине более 5000 автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, которые были захвачены при досмотре кораблей, доставлявших грузы из Ирана йеменским хуситам.

В командовании уточнили, что вооруженным силам Украины (ВСУ) также было передано более 500 000 изъятых патронов калибра 7,62 мм. Этого оружия достаточно для оснащения одной бригады ВСУ, заявили в CENTCOM.

28 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы страны не готовы к обороне в случае крупного российского наступления. По данным телеканала CBS News, Зеленский также сказал, что у Украины сохраняется большой дефицит боеприпасов. По его словам, больше всего Киеву нужны американские системы противоракетной обороны Patriot и артиллерия. Президент Украины подчеркнул, что стране срочно нужно оказать помощь. 30 марта Зеленский заявил, что отсутствие поддержки со стороны США приведет к постепенному отступлению ВСУ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных