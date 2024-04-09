Россия запросила на 12 апреля заседание Совбеза ООН из-за поставок оружия Киеву
Россия запросила на 12 апреля заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по теме поставок западных вооружений на Украину, рассказал первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
Полянский отметил, что текущяя неделя в СБ ООН традиционно закончится украинской темой. В 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск) 11 апреля Запад запросил заседание по гуманитарной ситуации на Украине. В свою очередь Россия запросила на 10:00 (17:00 мск) 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия Киеву, «чтобы не давать западникам беспрепятственно продвигать свой нарратив».
«Постараемся подобрать на него интересного докладчика», – подчеркнул зампостпреда России в ООН.
9 апреля Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о передаче Украине более 5000 автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, которые были захвачены при досмотре кораблей, доставлявших грузы из Ирана йеменским хуситам.
В командовании уточнили, что вооруженным силам Украины (ВСУ) также было передано более 500 000 изъятых патронов калибра 7,62 мм. Этого оружия достаточно для оснащения одной бригады ВСУ, заявили в CENTCOM.
28 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы страны не готовы к обороне в случае крупного российского наступления. По данным телеканала CBS News, Зеленский также сказал, что у Украины сохраняется большой дефицит боеприпасов. По его словам, больше всего Киеву нужны американские системы противоракетной обороны Patriot и артиллерия. Президент Украины подчеркнул, что стране срочно нужно оказать помощь. 30 марта Зеленский заявил, что отсутствие поддержки со стороны США приведет к постепенному отступлению ВСУ.