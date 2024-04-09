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США поставили Украине 5000 единиц изъятого при перевозке в Йемен оружия

Ведомости

США передали Украине более 5000 автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, которые были захвачены при досмотре кораблей, доставлявших грузы из Ирана йеменским хуситам, сообщает Центральное командование вооруженных сил страны (CENTCOM) в соцсети X.

В командовании уточнили, что вооруженным силам Украины (ВСУ) также было передано более 500 000 изъятых патронов калибра 7,62 мм. Этого оружия достаточно для оснащения одной бригады ВСУ.

В ходе операции, которая проводилась с 22 мая 2021 г. по 15 февраля 2023 г., было задержано в общей сложности четыре грузовых судна, следовавших в Йемен с этим стрелковым оружием. Отмечается, что боеприпасы были переданы Корпусу стражей исламской революции (КСИР) в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. CENTCOM с союзниками США намерен противодействовать потоку иранской помощи всеми законными способами, говорится в сообщении командования.

15 февраля 2024 г. Центральное командование США заявило о перехвате катером береговой охраны судна с иранским оружием, которое направлялось в контролируемые хуситами районы Йемена.

На судне американские силы обнаружили более 200 упаковок с баллистическими ракетами средней дальности, взрывчатыми веществами, компонентами беспилотных подводных/надводных транспортных средств (UUV/USV), оборудованием связи военного назначения, а также пусковыми установками противотанковых ракет.

14 марта Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США провели с Ираном секретные переговоры в Омане, на которых обсудили продолжающиеся атаки со стороны йеменских хуситов в Красном море и иранскую ядерную программу.

Переговоры прошли в январе и были первыми за 10 месяцев. По словам источников, Вашингтон пытался убедить Тегеран оказать давление на хуситов в Йемене и выразил свою обеспокоенность ядерной программой Ирана. Второй раунд переговоров должен был состояться в феврале, но был отложен из-за попыток США урегулировать конфликт в секторе Газа.

Кризис в Красном море обострился в январе на фоне атак хуситов на суда в его акватории. Боевики препятствуют судоходству под предлогом перехвата связанных или идущих в Израиль кораблей из солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас».

С 19 декабря 2023 г. США совместно с рядом других стран, включая Великобританию, Канаду и Францию, проводят операцию «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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