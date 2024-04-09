США поставили Украине 5000 единиц изъятого при перевозке в Йемен оружия

В ходе операции, которая проводилась с 22 мая 2021 г. по 15 февраля 2023 г., было задержано в общей сложности четыре грузовых судна, следовавших в Йемен с этим стрелковым оружием. Отмечается, что боеприпасы были переданы Корпусу стражей исламской революции (КСИР) в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. CENTCOM с союзниками США намерен противодействовать потоку иранской помощи всеми законными способами, говорится в сообщении командования.