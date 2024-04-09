США поставили Украине 5000 единиц изъятого при перевозке в Йемен оружия
США передали Украине более 5000 автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, которые были захвачены при досмотре кораблей, доставлявших грузы из Ирана йеменским хуситам, сообщает Центральное командование вооруженных сил страны (CENTCOM) в соцсети X.
В командовании уточнили, что вооруженным силам Украины (ВСУ) также было передано более 500 000 изъятых патронов калибра 7,62 мм. Этого оружия достаточно для оснащения одной бригады ВСУ.
В ходе операции, которая проводилась с 22 мая 2021 г. по 15 февраля 2023 г., было задержано в общей сложности четыре грузовых судна, следовавших в Йемен с этим стрелковым оружием. Отмечается, что боеприпасы были переданы Корпусу стражей исламской революции (КСИР) в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. CENTCOM с союзниками США намерен противодействовать потоку иранской помощи всеми законными способами, говорится в сообщении командования.
15 февраля 2024 г. Центральное командование США заявило о перехвате катером береговой охраны судна с иранским оружием, которое направлялось в контролируемые хуситами районы Йемена.
На судне американские силы обнаружили более 200 упаковок с баллистическими ракетами средней дальности, взрывчатыми веществами, компонентами беспилотных подводных/надводных транспортных средств (UUV/USV), оборудованием связи военного назначения, а также пусковыми установками противотанковых ракет.
14 марта Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США провели с Ираном секретные переговоры в Омане, на которых обсудили продолжающиеся атаки со стороны йеменских хуситов в Красном море и иранскую ядерную программу.
Переговоры прошли в январе и были первыми за 10 месяцев. По словам источников, Вашингтон пытался убедить Тегеран оказать давление на хуситов в Йемене и выразил свою обеспокоенность ядерной программой Ирана. Второй раунд переговоров должен был состояться в феврале, но был отложен из-за попыток США урегулировать конфликт в секторе Газа.
Кризис в Красном море обострился в январе на фоне атак хуситов на суда в его акватории. Боевики препятствуют судоходству под предлогом перехвата связанных или идущих в Израиль кораблей из солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас».
С 19 декабря 2023 г. США совместно с рядом других стран, включая Великобританию, Канаду и Францию, проводят операцию «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал ЕС.