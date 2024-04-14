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Украина предложила Западу предоставить ей системы ПВО Patriot в аренду

Ведомости

Украина в ходе переговоров «за закрытыми дверями» предложила странам Запада передать ей системы противовоздушной обороны американского производства Patriot в аренду, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба местному телеканалу ТСН.

По его словам, схема, предполагающая осуществление Украиной регулярных платежей за владение системами Patriot, пока не получила одобрения.

Кулеба подчеркнул, что тема увеличения количества систем ПВО, имеющихся в распоряжении вооруженных сил Украины, является для Киева «горячей и самой проблемной». Сейчас страна пытается добиться передачи ей двух систем Patriot и одной SAMP-T от союзников.

13 апреля министерство обороны Германии сообщило, что Берлин поставит Киеву еще одну систему противовоздушной обороны Patriot. Польша же заявила, что не может передать Украине системы Patriot, поскольку они не находятся в ее собственности – имеющиеся в стране образцы принадлежат армии США.

Страны Запада резко нарастили поставки оружия на Украину после начала спецоперации, военная помощь включала и системы ПВО. В последнее время в западной и украинской прессе стали чаще писать об истощении запасов систем ПВО у ВСУ, что делают страну более уязвимой.

Минобороны России периодически сообщает о поражении украинских комплексов ПВО западного производства, включая системы Patriot.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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