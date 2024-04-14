Украина предложила Западу предоставить ей системы ПВО Patriot в аренду
Украина в ходе переговоров «за закрытыми дверями» предложила странам Запада передать ей системы противовоздушной обороны американского производства Patriot в аренду, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба местному телеканалу ТСН.
По его словам, схема, предполагающая осуществление Украиной регулярных платежей за владение системами Patriot, пока не получила одобрения.
Кулеба подчеркнул, что тема увеличения количества систем ПВО, имеющихся в распоряжении вооруженных сил Украины, является для Киева «горячей и самой проблемной». Сейчас страна пытается добиться передачи ей двух систем Patriot и одной SAMP-T от союзников.
Страны Запада резко нарастили поставки оружия на Украину после начала спецоперации, военная помощь включала и системы ПВО. В последнее время в западной и украинской прессе стали чаще писать об истощении запасов систем ПВО у ВСУ, что делают страну более уязвимой.
Минобороны России периодически сообщает о поражении украинских комплексов ПВО западного производства, включая системы Patriot.