Украина предложила Западу предоставить ей системы ПВО Patriot в аренду

Страны Запада резко нарастили поставки оружия на Украину после начала спецоперации, военная помощь включала и системы ПВО. В последнее время в западной и украинской прессе стали чаще писать об истощении запасов систем ПВО у ВСУ, что делают страну более уязвимой.