Германия поставит Украине еще одну систему Patriot
Правительство Германии поставит Киеву еще одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, сообщает Bild со ссылкой на минобороны страны.
Поставка Patriot Украине станет третьей, сообщило оборонное ведомство. Бундесвер должен осуществить передачу зенитно-ракетного комплекса в ближайшее время.
«Германия отдает свой третий Patriot из двенадцати, а США дают ноль систем Patriot из шестидесяти», – прокомментировал военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.
4 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО системы ПВО Patriot. Об этом он заявил в день 75-летия основания альянса, добавив, что не хотел бы «портить праздник». Позднее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что у Германии подошел к концу собственный запас зенитных ракетных комплексов Patriot. Она отметила необходимость в проверке наличия систем Patriot в Европе и мире. По ее словам, ФРГ с партнерами ищет способы закупки для Украины систем, которыми располагают третьи страны.
28 марта президент Украины Зеленский сообщил, что вооруженные силы страны не готовы к обороне в случае крупного российского наступления. По данным телеканала CBS News, он также сказал, что у Украины сохраняется большой дефицит боеприпасов. По его словам, больше всего Киеву нужны американские системы противоракетной обороны Patriot и артиллерия. 30 марта Зеленский заявил, что отсутствие поддержки со стороны США приведет к постепенному отступлению ВСУ.