Столтенберг признал, что страны НАТО не поставили Украине обещанную помощь
Страны НАТО не оказали Украине той поддержки, которую обещали. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе своей речи после получения премии Эрика М. Варбурга в Берлине.
«Реальность такова, что в последние месяцы союзники по НАТО не оказали той поддержки, которую обещали. В течение нескольких месяцев США не могли согласовать новый пакет помощи для Украины. А в Европе поставки боеприпасов намного ниже того уровня, который мы обещали обеспечить. Эти задержки имеют последствия», – сказал Столтенберг.
По его словам, после встречи президента Украины Владимира Зеленского с министрами обороны стан НАТО союзники признали срочность ситуации и согласились усилить поддержку.
Столтенберг приветствовал тот факт, что конгресс США одобрил выделение более $60 млрд на новую военную помощь для Украины. Он также напомнил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал дополнительные боеприпасы в средства противовоздушной обороны в рамках обязательства тратить 2,5% ВВП на оборону. О поддержке также заявили Германия и Нидерланды.
«Я ожидаю, что в ближайшее время последуют дополнительные объявления. Теперь наша обязанность состоит в том, чтобы воплотить эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов и сделать это быстро», – объяснил генсек НАТО.
24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд. Больше трети этой суммы – $23,2 млрд – пойдет на пополнение арсенала США.
В Кремле заявили, что выделение новой помощи Украине принципиально не изменит ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил мнение, что дополнительное финансирование приведет к новым жертвам среди украинцев.