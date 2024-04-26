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Столтенберг признал, что страны НАТО не поставили Украине обещанную помощь

Ведомости

Страны НАТО не оказали Украине той поддержки, которую обещали. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе своей речи после получения премии Эрика М. Варбурга в Берлине.

«Реальность такова, что в последние месяцы союзники по НАТО не оказали той поддержки, которую обещали. В течение нескольких месяцев США не могли согласовать новый пакет помощи для Украины. А в Европе поставки боеприпасов намного ниже того уровня, который мы обещали обеспечить. Эти задержки имеют последствия», – сказал Столтенберг.

По его словам, после встречи президента Украины Владимира Зеленского с министрами обороны стан НАТО союзники признали срочность ситуации и согласились усилить поддержку.

Столтенберг приветствовал тот факт, что конгресс США одобрил выделение более $60 млрд на новую военную помощь для Украины. Он также напомнил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал дополнительные боеприпасы в средства противовоздушной обороны в рамках обязательства тратить 2,5% ВВП на оборону. О поддержке также заявили Германия и Нидерланды.

«Я ожидаю, что в ближайшее время последуют дополнительные объявления. Теперь наша обязанность состоит в том, чтобы воплотить эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов и сделать это быстро», – объяснил генсек НАТО.

24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд. Больше трети этой суммы – $23,2 млрд – пойдет на пополнение арсенала США.

В Кремле заявили, что выделение новой помощи Украине принципиально не изменит ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил мнение, что дополнительное финансирование приведет к новым жертвам среди украинцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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