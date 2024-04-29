Блинкен: у НАТО никогда не было злого умысла в отношении России
У НАТО никогда не было злого умысла в отношении России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на мероприятии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии.
«...НАТО – это оборонный альянс. У него нет никакого злого умысла в отношении РФ, никогда этих замыслов не было и не будет», – сказал Блинкен (цитата по ТАСС).
Госсекретарь США также заявил о том, что с вхождением в состав Финляндии и Швеции альянс стал сильнее и крупнее, чем прежде.
23 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что группировка войск НАТО у границ России составляет около 33 000 человек. «Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегических направлениях», – заявлял он. По словам министра обороны, вплотную вставшие у границ России войска альянса создали угрозы военной безопасности. Он подчеркивал, что Россия придерживается политики невмешательства в дела других государств.
Кроме того, в Финляндии, которая стала 31-м членом альянса в 2023 г., с 26 апреля по 14 мая проходят учения НАТО Arrow 24. Их возглавляет бронетанковая бригада, а всего в учениях примут участие почти 500 единиц техники и около 2600 человек. 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс пытается оказать давление на Россию путем проведения военных учений. Она подчеркнула, что Москва наблюдает за всеми маневрами НАТО и «делает выводы, прежде всего, о том, что риторика и тренировки натовских военных – элементы гибридной войны, развязанной “коллективным Западом” против нашей страны».
19 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран альянса согласились передать Украине больше средств ПВО. Он подчеркнул, что странам НАТО нужно отправить на Украину даже то оружие, которое необходимо для собственной обороны.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что НАТО несет прямую ответственность за кризис на Украине.