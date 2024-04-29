Блинкен: у НАТО никогда не было злого умысла в отношении России

Кроме того, в Финляндии, которая стала 31-м членом альянса в 2023 г., с 26 апреля по 14 мая проходят учения НАТО Arrow 24. Их возглавляет бронетанковая бригада, а всего в учениях примут участие почти 500 единиц техники и около 2600 человек. 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс пытается оказать давление на Россию путем проведения военных учений. Она подчеркнула, что Москва наблюдает за всеми маневрами НАТО и «делает выводы, прежде всего, о том, что риторика и тренировки натовских военных – элементы гибридной войны, развязанной “коллективным Западом” против нашей страны».