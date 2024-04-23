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Шойгу: группировка НАТО у границ России насчитывает до 33 000 военных

Ведомости

В настоящее время группировка войск НАТО у границ России составляет около 33 000 человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства. В ноябре 2022 г. он сообщал, что численность сил альянса у границ страны выросла до 30 000 военных и в будущем может увеличиться.

«Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях. Сегодня группировка войск усиления НАТО у наших границ насчитывает до 33 000 человек, около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин», – рассказал Шойгу.

Он напомнил, что сейчас альянс проводит серию учений с участием около 90 000 военных с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии. Кроме того, НАТО пытается усилить активность в Арктике, а в Германии уже развернут штаб «Группы содействия безопасности Украины».

В связи с этим Шойгу доложил о переформировании Западного военного округа в Ленинградский и Московский военные округа, поручение об этом ранее давал президент РФ Владимир Путин. По словам министра обороны, округа приступили к выполнению задач с 1 марта. Работа по наращиванию их военного потенциала будет продолжена, заверил Шойгу. 

В декабре 2023 г. прямое столкновение альянса с Россией допускал президент США Джо Байден. По его словам, РФ якобы может «пойти на другие страны НАТО» после победы в украинском конфликте, и в этом случае «американские войска будут сражаться с российскими войсками».

С начала года ряд европейских лидеров и чиновников также призывали готовиться к возможному военному столкновению с РФ. В конце февраля глава Пентагона Ллойд Остин практически повторил тезис Байдена и заявил о возможности военного конфликта России и НАТО в случае поражения Украины.

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин отверг заявления о якобы намерениях страны напасть на Европу. Однако 18 марта в своем предвыборном штабе в Гостином дворе глава государства сказал, что «все возможно в современном мире», но при этом отметил, что конфликт между Россией и НАТО приблизит вероятность третьей мировой войны, а в этом «вряд ли кто-либо заинтересован».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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