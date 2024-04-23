Шойгу: группировка НАТО у границ России насчитывает до 33 000 военных
«Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях. Сегодня группировка войск усиления НАТО у наших границ насчитывает до 33 000 человек, около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин», – рассказал Шойгу.
Он напомнил, что сейчас альянс проводит серию учений с участием около 90 000 военных с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии. Кроме того, НАТО пытается усилить активность в Арктике, а в Германии уже развернут штаб «Группы содействия безопасности Украины».
В связи с этим Шойгу доложил о переформировании Западного военного округа в Ленинградский и Московский военные округа, поручение об этом ранее давал президент РФ Владимир Путин. По словам министра обороны, округа приступили к выполнению задач с 1 марта. Работа по наращиванию их военного потенциала будет продолжена, заверил Шойгу.
В декабре 2023 г. прямое столкновение альянса с Россией допускал президент США Джо Байден. По его словам, РФ якобы может «пойти на другие страны НАТО» после победы в украинском конфликте, и в этом случае «американские войска будут сражаться с российскими войсками».
С начала года ряд европейских лидеров и чиновников также призывали готовиться к возможному военному столкновению с РФ. В конце февраля глава Пентагона Ллойд Остин практически повторил тезис Байдена и заявил о возможности военного конфликта России и НАТО в случае поражения Украины.
В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин отверг заявления о якобы намерениях страны напасть на Европу. Однако 18 марта в своем предвыборном штабе в Гостином дворе глава государства сказал, что «все возможно в современном мире», но при этом отметил, что конфликт между Россией и НАТО приблизит вероятность третьей мировой войны, а в этом «вряд ли кто-либо заинтересован».