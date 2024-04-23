Шойгу: группировка НАТО у границ России насчитывает до 33 000 военных

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин отверг заявления о якобы намерениях страны напасть на Европу. Однако 18 марта в своем предвыборном штабе в Гостином дворе глава государства сказал, что «все возможно в современном мире», но при этом отметил, что конфликт между Россией и НАТО приблизит вероятность третьей мировой войны, а в этом «вряд ли кто-либо заинтересован».