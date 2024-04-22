Посол России в ФРГ назвал нынешнюю ситуацию опаснее времен холодной войны

Посол России в ФРГ назвал нынешнюю ситуацию опаснее времен холодной войныПо его словам, конфликт на Украине без участия НАТО давно бы закончился
Нынешняя ситуация в мире намного опаснее, чем в период холодной войны, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью новостному порталу Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
«Прежние поколения хорошо помнили Вторую мировую войну и осознавали абсолютную реальность угрозы военного столкновения двух систем», – уточнил Нечаев (цитата по ТАСС).
По его словам, нынешние западные политики, так называемые новые элиты, пребывают в уверенности, что можно бесконечно повышать ставки в противостоянии с Россией. Дипломат назвал такое поведение безответственностью, грозящей выходом ситуации из-под контроля.
Нечаев заметил, что нынешний конфликт на Украине без участия стран НАТО, включая Германию, давно бы закончился. Он уточнил, что Украина в настоящий момент полностью зависит от поставок западного оружия, военной техники, боеприпасов, финансирования и помощи военных советников. Ничего своего, кроме солдат, у Украины не осталось, заключил дипломат.
Ситуация в международных отношениях сейчас действительно опаснее, чем во времена холодной войны, говорит научный сотрудник центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Тогда существовали правила игры, призванные не допустить неконтролируемой эскалации, сейчас же устойчивые каналы по недопущению эскалации отсутствуют. Примечательно, что с подобными заявлениями выступает именно посол России в Германии – стране, наиболее радикально пересмотревшей свой курс в отношении России, отмечает Соколов.
4 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО системы ПВО Patriot. Об этом он заявил в день 75-летия основания альянса, добавив, что не хотел бы «портить праздник». Позднее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок рассказала, что у Германии подошел к концу собственный запас зенитных ракетных комплексов.
Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».