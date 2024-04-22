Посол России в ФРГ назвал нынешнюю ситуацию опаснее времен холодной войны

Ситуация в международных отношениях сейчас действительно опаснее, чем во времена холодной войны, говорит научный сотрудник центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Тогда существовали правила игры, призванные не допустить неконтролируемой эскалации, сейчас же устойчивые каналы по недопущению эскалации отсутствуют. Примечательно, что с подобными заявлениями выступает именно посол России в Германии – стране, наиболее радикально пересмотревшей свой курс в отношении России, отмечает Соколов.