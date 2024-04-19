Столтенберг призвал отправлять Киеву оружие, необходимое для собственной обороны

«Я могу заявить, что если это единственный способ, с помощью которого союзники по НАТО могут предоставить Украине оружие, необходимое ей для обороны, что ж, это риск, на который мы должны пойти», – подчеркнул Столтенберг. Он также добавил, что союзники после этого также должны позаботься о восстановлении своей обороноспособности.