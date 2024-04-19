Столтенберг призвал отправлять Киеву оружие, необходимое для собственной обороны
Странам НАТО нужно отправлять на Украину даже оружие, необходимое для собственной обороны. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО напомнил, что до сих пор союзники по альянсу оказывали «беспрецедентный уровень военной поддержки» Украине, включая передовые системы противовоздушной обороны, но помощь нужно срочно увеличить. Поэтому странам НАТО нужно «глубже изучить свои запасы», даже если это затронет оборонный потенциал страны.
«Я могу заявить, что если это единственный способ, с помощью которого союзники по НАТО могут предоставить Украине оружие, необходимое ей для обороны, что ж, это риск, на который мы должны пойти», – подчеркнул Столтенберг. Он также добавил, что союзники после этого также должны позаботься о восстановлении своей обороноспособности.
Столтенберг также заявил о легитимности ударов Украины по целям в глубине территории России.
«Украина имеет право на самоопределение, и это включает в себя уничтожение законных военных целей за пределами Украины. Уничтожение российских самолетов также является частью права Украины на автономию», – считает генсек альянса.
На той же пресс-конференции Столтенберг объявил, что министры обороны стран НАТО согласились предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны (ПВО).
4 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО системы ПВО Patriot. Об этом он заявил в день 75-летия основания альянса, добавив, что не хотел бы «портить праздник». Позднее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что у Германии подошел к концу собственный запас зенитных ракетных комплексов Patriot. Она отметила необходимость в проверке наличия систем Patriot в Европе и мире. По ее словам, ФРГ с партнерами ищет способы закупки для Украины систем, которыми располагают третьи страны.