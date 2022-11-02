Шойгу заявил о росте группировки НАТО у границ России
С февраля численность сил НАТО у российских границ выросла до 30 000 человек, в будущем эта цифра может увеличиться. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии с военным ведомством Белоруссии.
«Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 000 человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться», — заявил Шойгу (цитата по ТАСС).
Он указал на формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО, которые стянули в Восточную и Центральную Европу, а также страны Балтии. По словам министра, батальонные группы также создаются в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
Вместе с тем, заявил Шойгу, действия НАТО угрожают не только России, но и ставят под удар союзников РФ, «прежде всего братскую Республику Беларусь». На фоне этого Белоруссия и Россия ведут совместное военное планирование, сообщил глава Минобороны РФ.
10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.
В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. В республику продолжают прибывать российские военные, их общая численность составит 9000 человек.
Кроме того, 31 октября Лукашенко подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.
При этом накануне, 1 ноября, в Белом доме заявили, что не стремятся к конфликту с Россией из-за Украины. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Вашингтон рассчитывает урегулировать украинский кризис за столом переговоров, но не отказывается от оказания военной поддержки Украине.
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