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Шойгу заявил о росте группировки НАТО у границ России

Ведомости

С февраля численность сил НАТО у российских границ выросла до 30 000 человек, в будущем эта цифра может увеличиться. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии с военным ведомством Белоруссии.

«Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 000 человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться», — заявил Шойгу (цитата по ТАСС).

Он указал на формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО, которые стянули в Восточную и Центральную Европу, а также страны Балтии. По словам министра, батальонные группы также создаются в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Вместе с тем, заявил Шойгу, действия НАТО угрожают не только России, но и ставят под удар союзников РФ, «прежде всего братскую Республику Беларусь». На фоне этого Белоруссия и Россия ведут совместное военное планирование, сообщил глава Минобороны РФ.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.

В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. В республику продолжают прибывать российские военные, их общая численность составит 9000 человек.

Кроме того, 31 октября Лукашенко подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.

При этом накануне, 1 ноября, в Белом доме заявили, что не стремятся к конфликту с Россией из-за Украины. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Вашингтон рассчитывает урегулировать украинский кризис за столом переговоров, но не отказывается от оказания военной поддержки Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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