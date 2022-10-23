В Белоруссии сообщили, что военные РФ продолжают прибывать в республику
Входящие в состав региональной группировки войск российские военнослужащие продолжают прибывать в Белоруссию, сообщили в пресс-службе минобороны республики.
Ведомство опубликовало фотографии российских военных. В минобороны напомнили, что решение о создании региональной группировки войск реализуется «в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства» на территории республики, оно продиктовано «непрекращающейся активностью в приграничных районах».
В начале октября белорусский президент Александр Лукашенко говорил, что государство принимает участие в специальной военной операции на Украине, хотя своих военных туда не посылает. Он отметил, что целью этих действий является предотвращение распространения конфликта на территорию страны.
10 октября президент Белоруссии заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.
В связи с этим белорусский лидер договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. В страну уже прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими. Их общая численность составит 9000 человек.