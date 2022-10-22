В Раду внесли постановление о признании Белоруссии «оккупированной» РФ
В Верховную раду Украины внесен проект постановления о признании Белоруссии «оккупированной» Россией, сообщил в субботу украинский депутат Алексей Гончаренко.
«Украина признает Беларусь временно оккупированной Россией! Подал вместе с коллегами соответствующее постановление Верховной рады», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что в документе есть обращение к международному сообществу с просьбой признать территорию Белоруссии временно оккупированной Россией. Кроме того, предлагается лишить правительство президента Александра Лукашенко международной правосубъектности и прекратить участие страны в международных организациях, в том числе в ООН и МВФ.
Помимо этого Киев призывает «синхронизировать санкции в отношении России и Беларуси как оккупированной территории и устранить возможность обхода Россией санкций через Беларусь и использования этой страны в качестве офшорной зоны».
В начале октября Лукашенко говорил, что Белоруссия принимает участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, хотя своих военных туда не посылает. Он отметил, что целью этих действий является предотвращение распространения конфликта на территории страны.
10 октября Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.
В связи с этим белорусский лидер договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. В страну уже прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими. Их общая численность составит 9000 человек.