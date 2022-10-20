В Белоруссии сообщили о наступлении «горячей фазы» в отношениях с Западом
Белоруссия замечала напряженность в отношениях стран Запада с государствами, которые не хотят «поступаться своим суверенитетом», еще год назад, теперь напряженность перешла в «горячую фазу». Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
«Под видом борьбы с миграционным кризисом у самой границы с Республикой Беларусь были сконцентрированы средства трех из четырех крупных польских соединений», — сказал Хренин (цитата по «БелТА»).
Министр добавил, что в то же время войска наращивались на украинско-белорусской границе. По его словам, Запад «практически открыто демонстрировал готовность развязать агрессию» против Белоруссии. При этом, отметил Хренин, президент страны Александр Лукашенко неоднократно предлагал инициативы по «разрядке» ситуации.
10 октября Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, по неофициальным каналам Минск предупредили о нанесении ударов по Белоруссии с территории Украины. Он отметил, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.
В связи с этим белорусский лидер договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. В страну уже прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими. Их общая численность составит 9000 человек.
Кроме того, 14 октября в Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности.
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