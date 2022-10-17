Россия отправит в Белоруссию 170 танков и до 200 боевых машин
В рамках развертывания совместной региональной группировки войск Россия отправит в Белоруссию 170 танков, 200 боевых машин, а также до 100 орудий и минометов. Об этом в Twitter сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.
«Общая численность к прибытию в Республику Беларусь составит до 9000 л/с (личного состава. — Прим. «Ведомостей»), около 170 танков, до 200 ББМ (боевых бронированных машин. — Прим. «Ведомостей») и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм», — написал Ревенко.
10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, по неофициальным каналам Минск предупредили о нанесении ударов по Белоруссии с территории Украины. Он отметил, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.
В связи с этим белорусский лидер договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики.
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