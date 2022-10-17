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Россия отправит в Белоруссию 170 танков и до 200 боевых машин

Ведомости

В рамках развертывания совместной региональной группировки войск Россия отправит в Белоруссию 170 танков, 200 боевых машин, а также до 100 орудий и минометов. Об этом в Twitter сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко. 

«Общая численность к прибытию в Республику Беларусь составит до 9000 л/с (личного состава. — Прим. «Ведомостей»), около 170 танков, до 200 ББМ (боевых бронированных машин. — Прим. «Ведомостей») и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм», — написал Ревенко. 

Накануне минобороны Белоруссии сообщило о прибытии авиационной составляющей региональной группировки сил, днем ранее в республику также прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими. Их общая численность составит 9000 человек. 

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, по неофициальным каналам Минск предупредили о нанесении ударов по Белоруссии с территории Украины. Он отметил, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.

В связи с этим белорусский лидер договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 

По той же причине 14 октября в Белоруссии ввели режим контртеррористической операции, об этом рассказал глава МИДа республики Владимир Макей. Позже Лукашенко заявил, что в республике также вводится режим повышенной террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных