Каллас раскрыла потери Украины от приостановки экспорта через Черное море
Экономические потери Украины от приостановки экспорта через черноморские порты составляет 60 млн евро в день. Об этом сообщила диппредставитель ЕС Кая Каллас, передает ТАСС.
Такие потери Киев несет с середины июля из-за ударов по судам и портам, уточнила она.
Каллас призвала «срочно восстановить свободу судоходства в Черном море» для снабжения украинским зерном «стран Африки и Азии».
Россия активно наносит удары по портам и сухогрузам в Черном море с лета 2026 г. Москва связывает суда с вооруженными силами Украины и поставками военных грузов. Атаки усилились на фоне украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России.