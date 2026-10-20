Каллас раскрыла потери Украины от приостановки экспорта через Черное море

Россия активно наносит удары по портам и сухогрузам в Черном море с лета 2026 г. Москва связывает суда с вооруженными силами Украины и поставками военных грузов. Атаки усилились на фоне украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России.