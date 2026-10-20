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Каллас раскрыла потери Украины от приостановки экспорта через Черное море

Антон Потоков
Omar Havana /AP Photo
Omar Havana /AP Photo

Экономические потери Украины от приостановки экспорта через черноморские порты составляет 60 млн евро в день. Об этом сообщила диппредставитель ЕС Кая Каллас, передает ТАСС.

Такие потери Киев несет с середины июля из-за ударов по судам и портам, уточнила она.

Каллас призвала «срочно восстановить свободу судоходства в Черном море» для снабжения украинским зерном «стран Африки и Азии».

Россия активно наносит удары по портам и сухогрузам в Черном море с лета 2026 г. Москва связывает суда с вооруженными силами Украины и поставками военных грузов. Атаки усилились на фоне украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России.

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