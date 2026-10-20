Индекс Мосбиржи стремится к отметке 2500 пунктов
По состоянию на 12:00 мск 20 октября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,46% и составил 2467,55. Индекс РТС вырос на 1,46% и составил 938,27.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Софтлайн» – 52,16 руб. (+2,43%)
«Русагро» – 75,16 руб. (+2,21%)
Группа ЛСР – 541,80 руб. (+2,14%)
«ЭЛ5-Энерго» – 0,39 руб. (+2,12%)
ИВА – 67,45 руб. (+1,89%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Холдинг ВУШ – 38,53 руб. (-2,03%)
«Фосагро» – 5 662 руб. (-1,95%)
«Группа Астра» – 217,55 руб. (-1,79%)
«Северсталь» – 724,80 руб. (-1,15%)
«Эталон Груп» – 20,52 руб. (-0,96%)
Общий объем торгов составил 31,18 млрд руб.