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Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи стремится к отметке 2500 пунктов

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 20 октября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,46% и составил 2467,55. Индекс РТС вырос на 1,46% и составил 938,27.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

«Софтлайн» – 52,16 руб. (+2,43%)

«Русагро» – 75,16 руб. (+2,21%)

Группа ЛСР – 541,80 руб. (+2,14%)

«ЭЛ5-Энерго» – 0,39 руб. (+2,12%)

ИВА – 67,45 руб. (+1,89%)

В аутсайдерах торгов оказались:

Холдинг ВУШ – 38,53 руб. (-2,03%)

«Фосагро» – 5 662 руб. (-1,95%)

«Группа Астра» – 217,55 руб. (-1,79%)

«Северсталь» – 724,80 руб. (-1,15%)

«Эталон Груп» – 20,52 руб. (-0,96%)

Общий объем торгов составил 31,18 млрд руб.

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