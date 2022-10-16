В Белоруссию начала прибывать российская авиация из состава региональной группировки войск
В Белоруссию начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки сил, сообщили в Минобороны республики.
«В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск (сил)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
15 октября в республику прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск. Там рассказали, что солдат «радушно встретили с хлебом и солью». Общая численность военнослужащих РФ в составе региональной группировки составит около 9 000 человек.
Минобороны сообщало, что решение о создании региональной группировки войск принято «исключительно в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства на территории Беларуси». Оно продиктовано «непрекращающейся активностью в приграничных с районах», отмечало ведомство.
10 октября стало известно, что президенты России и Белоруссии договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Подобное решение Александр Лукашенко мотивировал «обострением на западных границах Союзного государства». Перед этим белорусский президент заявил, что Украина постоянно осуществляет провокации на белорусской границе. Он утверждал, что Киев стянул к границе группировку до 15 000 военнослужащих и «осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроил заграждения на дорожных направлениях». Глава государства также заявил, что военные силы у границы с республикой наращивают Польша, Литва и Латвия.