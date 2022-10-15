Лукашенко считает возможным урегулирование ситуации на Украине за неделю
Ситуация на Украине может разрешиться в течение недели, но это зависит от позиции США и Великобритании, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова из интервью американской телекомпании NBC приводит БелТА.
«Все зaвисит от США и Великобритании. Если вы поймете и соглaситесь, что завтрa надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся», — заявил политик.
Белорусский лидер считает, что для начала стороны конфликта должны прекратить боевые действия, а уже потом выяснять, кто из них виноват. По его словам, Украина и Россия постоянно обвиняют друг друга в то время, когда каждый день гибнут тысячи людей. Лукашенко выразил мнение, что «это не тот путь», который сейчас нужен.
Ранее стало известно, что первые эшелоны с российскими военнослужащими прибыли в Белоруссию для создания совместной группировки войск. Решение о создании региональной группировки войск реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны границы Союзного государства на территории республики, отмечают в министерстве. Оно продиктовано непрекращающейся активностью в приграничных районах.
4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности заявил, что Украина постоянно осуществляет провокации на белорусской границе. Он утверждал, что Киев стянул к границе группировку до 15 000 военнослужащих и «осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроил заграждения на дорожных направлениях». Глава государства также заявил, что военные силы у границы с республикой наращивают Польша, Литва и Латвия.
9 октября послу Украины в Минске вручили дипломатическую ноту, в которой белорусская сторона заявляет о планах Киева нанести удар по территории Белоруссии.
10 октября стало известно, что президенты России и Белоруссии договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Подобное решение Лукашенко мотивировал «обострением на западных границах Союзного государства».