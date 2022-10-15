Лукашенко считает возможным урегулирование ситуации на Украине за неделю

Белорусский лидер считает, что для начала стороны конфликта должны прекратить боевые действия, а уже потом выяснять, кто из них виноват. По его словам, Украина и Россия постоянно обвиняют друг друга в то время, когда каждый день гибнут тысячи людей. Лукашенко выразил мнение, что «это не тот путь», который сейчас нужен.