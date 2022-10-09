МИД Украины сообщил о вручении ноты послу в Минске из-за «планов нанести удар»

Глава государства также заявил, что военные силы у границы с республикой наращивают Польша, Литва и Латвия. По его словам, эти страны просят НАТО развернуть на своих территориях боевые подразделения. Лукашенко утверждает, что для них уже строятся новые военные городки в 20 км от белорусской границы. Всего, говорил президент, военная группировка НАТО в Европе насчитывает 35 000 человек, 25 000 из которых находятся в сопредельных с Белоруссией странах.