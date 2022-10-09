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МИД Украины сообщил о вручении ноты послу в Минске из-за «планов нанести удар»

Ведомости

Послу Украины в Минске вручили дипломатическую ноту, в которой белорусская сторона заявляет о планах Киева нанести удар по территории Белоруссии. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины. 

«Вечером 8 октября в МИД Беларуси был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина планирует нанести удар по территории Беларуси», — отмечается в заявлении.

Украинский МИД утверждает, что эта информация не соответствует действительности, а Киев «категорически отвергает очередные инсинуации белорусского режима». В ведомстве не исключили, что вручение ноты может быть «частью плана РФ по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины», и призвали граждан Белоруссии не поддаваться на провокации.

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«Украина никогда не посягала на чужие территории. Мы четко придерживаемся основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН», — подчеркнули в МИДе.

4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности заявил, что Украина постоянно осуществляет провокации на белорусской границе. Он утверждал, что Киев стянул к границе группировку до 15 000 военнослужащих и «осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроил заграждения на дорожных направлениях».

Глава государства также заявил, что военные силы у границы с республикой наращивают Польша, Литва и Латвия. По его словам, эти страны просят НАТО развернуть на своих территориях боевые подразделения. Лукашенко утверждает, что для них уже строятся новые военные городки в 20 км от белорусской границы. Всего, говорил президент, военная группировка НАТО в Европе насчитывает 35 000 человек, 25 000 из которых находятся в сопредельных с Белоруссией странах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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