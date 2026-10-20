Умер двукратный обладатель Кубка России по футболу Олег Гарин
Бывший футболист московского «Локомотива» и двукратный обладатель Кубка России Олег Гарин умер на 61-м году жизни. Об этом сообщили футбольном клубе «СКА-Хабаровск».
Как отметили в клубе, в последние годы Гарин работал старшим тренером молодежной команды.
По информации источника ТАСС, смерть футболиста могла быть связана с проблемами с сердцем. Собеседник агентства сообщил, что футболист умер внезапно, при этом признаков криминального происшествия или несчастного случая не было. В пресс-службе «СКА-Хабаровска» подтвердили агентству, что причиной смерти стали проблемы со здоровьем.
В игровой карьере Гарин выступал за владивостокский «Луч», находкинский «Океан», элистинский «Уралан», а также московский и нижегородский «Локомотив». Вместе со столичными железнодорожниками он завоевал Кубок России в 1996 и 1997 гг., стал серебряным призером чемпионата страны в 1995 г. и бронзовым – в 1994 г.
Гарин также является рекордсменом «Локомотива» по количеству голов за один сезон: в чемпионате 1994 г. он забил 20 мячей. Его трижды включали в список 33 лучших футболистов чемпионата России.