Умер двукратный обладатель Кубка России по футболу Олег Гарин

В игровой карьере Гарин выступал за владивостокский «Луч», находкинский «Океан», элистинский «Уралан», а также московский и нижегородский «Локомотив». Вместе со столичными железнодорожниками он завоевал Кубок России в 1996 и 1997 гг., стал серебряным призером чемпионата страны в 1995 г. и бронзовым – в 1994 г.