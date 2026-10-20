В Кремле выразили надежду на скорую встречу Путина с Уиткоффом

Отвечая на вопрос о сообщениях СМИ относительно возможного проведения встречи Путина с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Санкт-Петербурге, Песков не подтвердил эту информацию. «Мы информируем вас о том, когда и где пройдёт встреча», – заявил он.