В Кремле выразили надежду на скорую встречу Путина с Уиткоффом
Москва рассчитывает в ближайшее время организовать встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном визите представителя США после переговоров по Украине в Норвегии.
«Мы надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, американские переговорщики смогут проинформировать Путина об итогах контактов с украинской и европейской сторонами, а также продолжить обмен сигналами между Москвой и Вашингтоном по важным вопросам. Он подчеркнул, что российская сторона высоко оценивает посреднические усилия США и считает подобные встречи содержательными и своевременными.
Отвечая на вопрос о сообщениях СМИ относительно возможного проведения встречи Путина с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Санкт-Петербурге, Песков не подтвердил эту информацию. «Мы информируем вас о том, когда и где пройдёт встреча», – заявил он.
20 октября Reuters сообщило о планируемом визите Уиткоффа в Россию со ссылкой на источники. По данным агентства, стороны намерены обсудить урегулирование на Украине и освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда, находящегося под стражей в России.
15 октября Песков заявлял об отсутствии информации относительно возможного приезда Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву.
9 октября представитель Кремля сообщил о готовности принять американских переговорщиков после их контактов с украинской стороной. Тогда Песков подчеркнул, что Путин всегда рад встречаться с Уиткоффом и Кушнером, однако точные сроки их возможного визита оставались неизвестными.