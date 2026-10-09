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Главная / Политика /

Песков: Москва готова принять Уиткоффа и Кушнера после переговоров с Украиной

Татьяна Мозолевская
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера будут рады видеть в Москве после их переговоров с представителями Украины в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, американские переговорщики могут посетить Россию, если захотят поделиться итогами встреч с украинской стороной.

«Их всегда рады видеть в Москве, президент всегда рад с ними встречаться», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

При этом пресс-секретарь президента отметил, что пока неизвестно, состоится ли визит американских представителей в Москву в октябре.

8 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские переговорщики встретятся с представителями США 9 и 10 октября. Украинское интернет-издание «Страна» сообщило, что на встрече будет обсуждаться организация трехсторонних переговоров с Россией.

9 октября Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников писал, что США и Украина планируют обсудить возможность частичного прекращения огня, которое предполагает остановку ударов по энергетической инфраструктуре и перевозкам зерна. Переговоры Уиткоффа и Кушнера с украинскими представителями и европейскими чиновниками пройдут 9 октября в Майами. Встреча, как ожидается, продлится два дня. Стороны также обсудят гарантии безопасности для Украины и план ее послевоенного восстановления.

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