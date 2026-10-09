Песков: Москва готова принять Уиткоффа и Кушнера после переговоров с Украиной

9 октября Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников писал, что США и Украина планируют обсудить возможность частичного прекращения огня, которое предполагает остановку ударов по энергетической инфраструктуре и перевозкам зерна. Переговоры Уиткоффа и Кушнера с украинскими представителями и европейскими чиновниками пройдут 9 октября в Майами. Встреча, как ожидается, продлится два дня. Стороны также обсудят гарантии безопасности для Украины и план ее послевоенного восстановления.