Axios: США и Украина обсудят частичное прекращение огня

Переговоры спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с украинскими представителями и европейскими чиновниками пройдут 9 октября в Майами. Встреча, как ожидается, продлится два дня. Стороны также обсудят гарантии безопасности для Украины и план ее послевоенного восстановления.