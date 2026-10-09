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Главная / Политика /

Axios: США и Украина обсудят частичное прекращение огня

Татьяна Мозолевская
The White House / Flickr
The White House / Flickr

США и Украина планируют обсудить возможность частичного прекращения огня, которое предполагает остановку ударов по энергетической инфраструктуре и перевозкам зерна. Об этом сообщил Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Переговоры спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с украинскими представителями и европейскими чиновниками пройдут 9 октября в Майами. Встреча, как ожидается, продлится два дня. Стороны также обсудят гарантии безопасности для Украины и план ее послевоенного восстановления.

Украинскую делегацию представят глава офиса президента Кирилл Буданов, руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров, советник по дипломатическим вопросам Сергей Кислица и депутат Верховной рады Давид Арахамия. США также пригласили советников по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также представителей НАТО и ЕС.

По данным Axios, администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает добиться дипломатического прорыва до промежуточных выборов в конгресс и наступления зимних холодов на Украине.

8 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские переговорщики встретятся с представителями США 9 и 10 октября. Украинское интернет-издание «Страна» сообщило, что на встрече будет обсуждаться организация трехсторонних переговоров с Россией.

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