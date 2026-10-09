Axios: США и Украина обсудят частичное прекращение огня
США и Украина планируют обсудить возможность частичного прекращения огня, которое предполагает остановку ударов по энергетической инфраструктуре и перевозкам зерна. Об этом сообщил Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников.
Переговоры спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с украинскими представителями и европейскими чиновниками пройдут 9 октября в Майами. Встреча, как ожидается, продлится два дня. Стороны также обсудят гарантии безопасности для Украины и план ее послевоенного восстановления.
Украинскую делегацию представят глава офиса президента Кирилл Буданов, руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров, советник по дипломатическим вопросам Сергей Кислица и депутат Верховной рады Давид Арахамия. США также пригласили советников по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также представителей НАТО и ЕС.
По данным Axios, администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает добиться дипломатического прорыва до промежуточных выборов в конгресс и наступления зимних холодов на Украине.
8 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские переговорщики встретятся с представителями США 9 и 10 октября. Украинское интернет-издание «Страна» сообщило, что на встрече будет обсуждаться организация трехсторонних переговоров с Россией.