NBC News: Кушнер и Уиткофф представят Украине новый мирный план
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф обсудят с украинской делегацией новый всеобъемлющий план урегулирования конфликта. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
По словам источника, украинским переговорщикам представят новую инициативу, призванную помочь выйти из тупика в вопросе прекращения войны.
Переговоры будут сосредоточены на едином предложении, охватывающем все аспекты конфликта, уточнил представитель администрации Трампа.
9 октября Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников писал, что США и Украина планируют обсудить возможность частичного прекращения огня, которое предполагает остановку ударов по энергетической инфраструктуре и перевозкам зерна. Переговоры спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с украинскими представителями и европейскими чиновниками пройдут 9 октября в Майами. Встреча, как ожидается, продлится два дня. Стороны также обсудят гарантии безопасности для Украины и план ее послевоенного восстановления.
Украинскую делегацию представят глава офиса президента Кирилл Буданов, руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров, советник по дипломатическим вопросам Сергей Кислица и депутат Верховной рады Давид Арахамия. США также пригласили советников по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также представителей НАТО и ЕС.