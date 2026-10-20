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С начала года российские авиакомпании перевезли более 80 млн человек

Наталья Захарова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

С начала года российские авиакомпании уже перевезли более 80 млн человек, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, выступая в Госдуме.

«Несмотря на все те вызовы, которые были на протяжении и остаются на протяжении этих четырех лет, мы по-прежнему устойчиво функционируем, перевозим пассажиров», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»). Ядров напомнил, что за 2025 г. было перевезено 106 млн человек.

29 сентября он сообщал, что пассажиропоток российских аэропортов в мае – августе 2026 г. составил 79,7 млн человек. По словам Ядрова, объем обслуживания пассажиров иностранных авиакомпаний за этот период вырос на 11%. Среди аэропортов – лидеров по пассажиропотоку он назвал воздушные гавани Владивостока, Уфы и Казани.

18 сентября занимавший должность главы Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что за семь месяцев 2026 г. российские авиакомпании перевезли почти 60 млн пассажиров, на международных линиях – 15,5 млн. Прямые рейсы выполняются в 37 стран, открыто сообщение с Танзанией и с несколькими аэропортами Египта, возобновлены рейсы в Сирию и Ирак. По его словам, это небольшой рост в сравнении с прошлым годом. 

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