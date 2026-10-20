С начала года российские авиакомпании перевезли более 80 млн человек

«Несмотря на все те вызовы, которые были на протяжении и остаются на протяжении этих четырех лет, мы по-прежнему устойчиво функционируем, перевозим пассажиров», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»). Ядров напомнил, что за 2025 г. было перевезено 106 млн человек.