Российские авиакомпании с начала года перевезли почти 60 млн пассажиров
За семь месяцев 2026 г. российские авиакомпании перевезли почти 60 млн пассажиров, на международных линиях – 15,5 млн. Такие данные привел глава Минтранса РФ Андрей Никитин на подписании договора на поставку самолетов МС-21.
По его словам, это небольшой рост в сравнении с прошлым годом. Никитин отметил, что российские авиакомпании работают штатно.
Пассажиропоток иностранных перевозчиков в аэропортах России вырос на 13,2%. По словам главы Минтранса, расширяется география международных полетов. Прямые рейсы выполняются в 37 стран, открыто сообщение с Танзанией и с несколькими аэропортами Египта, возобновлены рейсы в Сирию и Ирак.
Министр обратился к президенту РФ Владимиру Путину и доложил, что российские авиакомпании располагают необходимым парком воздушных судов для выполнения полетной программы в зимнем сезоне. Авиакомпании завершают формирование расписания, добавил Никитин.
18 сентября «Аэрофлот» и Ростех заключили контракт на поставку второй партии из 90 самолетов МС-21. Авиакомпания получит суда с 2029 по 2032 г. Глава государства назвал соглашение масштабным долгосрочным контрактом, который обеспечит загрузку российских авиастроительных предприятий и их партнеров.