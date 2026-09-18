Российские авиакомпании с начала года перевезли почти 60 млн пассажиров

18 сентября «Аэрофлот» и Ростех заключили контракт на поставку второй партии из 90 самолетов МС-21. Авиакомпания получит суда с 2029 по 2032 г. Глава государства назвал соглашение масштабным долгосрочным контрактом, который обеспечит загрузку российских авиастроительных предприятий и их партнеров.