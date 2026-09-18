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Главная / Бизнес /

Российские авиакомпании с начала года перевезли почти 60 млн пассажиров

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

За семь месяцев 2026 г. российские авиакомпании перевезли почти 60 млн пассажиров, на международных линиях – 15,5 млн. Такие данные привел глава Минтранса РФ Андрей Никитин на подписании договора на поставку самолетов МС-21.

По его словам, это небольшой рост в сравнении с прошлым годом. Никитин отметил, что российские авиакомпании работают штатно.

Пассажиропоток иностранных перевозчиков в аэропортах России вырос на 13,2%. По словам главы Минтранса, расширяется география международных полетов. Прямые рейсы выполняются в 37 стран, открыто сообщение с Танзанией и с несколькими аэропортами Египта, возобновлены рейсы в Сирию и Ирак.

Министр обратился к президенту РФ Владимиру Путину и доложил, что российские авиакомпании располагают необходимым парком воздушных судов для выполнения полетной программы в зимнем сезоне. Авиакомпании завершают формирование расписания, добавил Никитин.

18 сентября «Аэрофлот» и Ростех заключили контракт на поставку второй партии из 90 самолетов МС-21. Авиакомпания получит суда с 2029 по 2032 г. Глава государства назвал соглашение масштабным долгосрочным контрактом, который обеспечит загрузку российских авиастроительных предприятий и их партнеров.

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