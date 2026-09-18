Путин поручил обновлять парк гражданских самолетов российскими машинами
Президент РФ Владимир Путин призвал обновлять парк гражданских самолетов в первую очередь при помощи российской техники. Об этом он сказал на совещании, посвященном новым объектам гражданской авиации.
Путин принял участие в церемонии подписания документов по поставке 90 самолетов МС-21-310 для «Аэрофлота». Согласно договоренностям, 14 самолетов будут поставлены в 2029 г., 18 – в 2030 г., 24 – в 2031 г. и 34 – в 2032 г. Еще 18 самолетов по ранее заключенным контрактам должны поступить в ПАО «Аэрофлот» в 2027–2028 гг.
«Рассчитываю, что его выполнение будет вестись в строгом соответствии с намеченным графиком, без задержек и срывов», – сказал глава государства.
Российский лидер также подчеркнул, что до 2030 г. должны быть модернизированы не менее 75 аэропортов страны. По его словам, это свыше трети всех авиагаваней России.
«Мы планомерно обновляем аэропортовую инфраструктуру. В целом по стране в период с 2021 г. в строй было введено 20 взлетно-посадочных полос и 26 аэровокзальных комплексов», – сообщил президент.
6 сентября «Ведомости» писали, что программа поставок нового российского самолета национальному авиаперевозчику неоднократно корректировалась. На ВЭФ-2022 «Аэрофлот» и ОАК заключили соглашение о намерениях на поставку 339 отечественных самолетов различных типов, в их числе 210 МС-21, 89 SJ-100 и 40 Ту-214. Первые МС-21 тогда планировались к поставке в 2024 г., затем срок был перенесен на IV квартал 2025 г.
На ПМЭФ-2025 «Аэрофлот» объявил о пересмотре стратегии: до 2030 г. планировалось получить 108 МС-21 вместо 210, а оставшиеся 92 машины – до конца 2032 г. Вместе с тем авиаперевозчик отказался от SJ-100 и Ту-214, сделав ставку исключительно на МС-21. Нынешний график корректирует эти планы в части объемов поставок в рамках ранее озвученного срока.
МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет вместимостью до 211 пассажиров, который сменит Ту-154 и семейство Ту-204 на российском рынке.