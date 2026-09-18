Путин поручил обновлять парк гражданских самолетов российскими машинами

Путин принял участие в церемонии подписания документов по поставке 90 самолетов МС-21-310 для «Аэрофлота». Согласно договоренностям, 14 самолетов будут поставлены в 2029 г., 18 – в 2030 г., 24 – в 2031 г. и 34 – в 2032 г. Еще 18 самолетов по ранее заключенным контрактам должны поступить в ПАО «Аэрофлот» в 2027–2028 гг.