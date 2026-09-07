«Аэрофлот» раскрыл планы по получению МС-21

«Аэрофлот» раскрыл планы по получению МС-21Компания получит меньше самолетов в прежние сроки
Группа «Аэрофлот» (включает также авиакомпании «Россия» и «Победа») до конца 2032 г. должна получить 108 новых среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолетов МС-21. Об этом рассказал журналистам генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский в кулуарах ВЭФ-2026. По его словам, поставки первых восьми воздушных судов (ВС) планируются в IV квартале 2027 г., следующих 10 машин – в 2028 г. «Сроки зафиксированы, мы на них ориентируемся», – сказал Александровский.
По второму контракту – на 90 МС-21 – все условия по лизингу и техническому обслуживанию машин согласованы, продолжил глава «Аэрофлота». График также утвержден, поставки начнутся с 2029 г. Все заказанные самолеты должны поступить перевозчику до конца 2032 г., уточнил Александровский.
Во втором контракте ожидается «много новаций» для российского и международного рынков, отметил топ-менеджер. Это один из крупнейших контрактов с учетом полного техобслуживания, что должно обеспечить максимально эффективное использование авиалайнеров с самого начала эксплуатации, пояснил Александровский. Техобслуживание новых самолетов будет закреплено за производителем – Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК; входит в «Ростех»).
Александровский добавил, что обучение пилотов, бортпроводников и инженеров для работы на МС-21 начнется в 2027 г., до начала поставок ВС. Пилоты уже отобраны, выбирали «лучших из самых лучших», добавил он.
Новые самолеты «Аэрофлот» планирует эксплуатировать на коротких направлениях, где возможно оперативное резервирование, а техническая поддержка настроена на высоком уровне, продолжил топ-менеджер. Он уточнил, что речь идет о маршрутах Москва – Санкт-Петербург, Москва – Нижний Новгород, а также, возможно, о некоторых других.
Программа поставок нового российского самолета национальному авиаперевозчику неоднократно корректировалась. На ВЭФ-2022 «Аэрофлот» и ОАК заключили соглашение о намерениях на поставку 339 отечественных самолетов различных типов, в их числе 210 МС-21, 89 SJ-100 и 40 Ту-214. Первые МС-21 тогда планировались к поставке в 2024 г., затем срок был перенесен на IV квартал 2025 г.
На ПМЭФ-2025 «Аэрофлот» объявил о пересмотре стратегии: до 2030 г. планировалось получить 108 МС-21 вместо 210, а оставшиеся 92 машины – до конца 2032 г. Вместе с тем авиаперевозчик отказался от SJ-100 и Ту-214, сделав ставку исключительно на МС-21. Нынешний график, озвученный Александровским, корректирует эти планы в части объемов поставок в рамках ранее озвученного срока.
Твердый контракт на первую партию из 18 самолетов МС-21 между «Аэрофлотом» и лизинговой компанией «Авиакапитал-сервис» (входит в «Ростех») был подписан на ВЭФ-2023. Соглашение еще на 90 машин, как ожидается, будет заключено сторонами в ближайшее время.
Соглашения, заключенные несколько лет назад, – это намерения, не подкрепленные финансовыми обязательствами, отмечает представитель «Ростеха». Производство самолета – высокотехнологичный, длительный и дорогостоящий процесс, который занимает от полутора до двух лет, продолжает он. Поэтому промышленность во всем мире – и Россия не исключение – работает по твердым контрактам, в которых четко зафиксированы условия поставки: количество самолетов, сроки и, конечно, стоимость, резюмирует он.
Нынешняя корректировка – классический «сдвиг вправо», когда планы поставок техники адаптируются под реальные производственные возможности, считает главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.
Крупную предварительную заявку на ВС перевозчик использует, чтобы зарезервировать под себя производственные мощности, получить более выгодные условия по цене, лизингу и сервису, отмечает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев. Окончательный объем поставок, как правило, зависит сразу от нескольких факторов. Это финансовые возможности авиакомпании, спрос на перевозки, готовность самолета к серийному выпуску, доступность двигателей и комплектующих, а также реальные мощности производителя, перечисляет он.
Схема, при которой «Аэрофлот» заключает твердый контракт лишь на часть от заявленного объема ВС и оставляет согласование остальных поставок на потом, позволяет компании сохранять определенную гибкость в вопросах обновления парка, говорит аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым. Такой подход можно рассматривать как осознанную осторожность в условиях сохраняющейся неопределенности вокруг программы МС-21 и общей ситуации в отрасли, полагает она.
Это обеспечивает компании возможности для маневра и адаптации планов в зависимости от развития событий, отмечает Гудым. Подобная схема закупок, по ее мнению, – это и элемент хеджирования рисков, и проявление прагматичного подхода к долгосрочному обновлению парка на фоне высокой технологической и рыночной неопределенности.