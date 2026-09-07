«Аэрофлот» раскрыл планы по получению МС-21

Соглашения, заключенные несколько лет назад, – это намерения, не подкрепленные финансовыми обязательствами, отмечает представитель «Ростеха». Производство самолета – высокотехнологичный, длительный и дорогостоящий процесс, который занимает от полутора до двух лет, продолжает он. Поэтому промышленность во всем мире – и Россия не исключение – работает по твердым контрактам, в которых четко зафиксированы условия поставки: количество самолетов, сроки и, конечно, стоимость, резюмирует он.