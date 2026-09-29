Пассажиропоток аэропортов России за четыре месяца достиг 79,7 млн человек
Пассажиропоток российских аэропортов в мае – августе 2026 г. составил 79,7 млн человек. Об этом заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
По словам Ядрова, объем обслуживания пассажиров иностранных авиакомпаний за этот период вырос на 11%. Среди аэропортов-лидеров по пассажиропотоку он назвал воздушные гавани Владивостока, Уфы и Казани.
В тройку аэропортов с наибольшим ростом пассажиропотока вошли Владивосток, где показатель увеличился на 9,5%, Хабаровск – на 4,6% и Новосибирск – на 3,4%.
В ходе встречи Мишустин поручил повысить доступность и комфорт авиаперелетов для россиян. Глава правительства также призвал увеличивать число рейсов и расширять маршрутную сеть. По его словам, необходимо «повышать комфортность, доступность таких поездок, особенно в период отпусков». На встрече также обсуждались итоги работы авиаотрасли летом, развитие внутренних маршрутов и расширение географии международных полетов.
Минэкономразвития 24 сентября спрогнозировало снижение пассажиропотока российских авиакомпаний по итогам года на 0,3% до 108,5 млн человек. За январь – июль перевозчики обслужили 59,8 млн пассажиров, что на 3,8% меньше показателя за аналогичный период 2025 г. Среди факторов, сдерживающих отрасль, ведомство называло дефицит самолетов, сложности с обслуживанием импортной техники и закрытие ряда аэропортов на юге страны.
18 сентября глава Минтранса Андрей Никитин сказал, что российские авиакомпании перевезли почти 60 млн пассажиров за семь месяцев, из них 15,5 млн – на международных линиях.