Пассажиропоток аэропортов России за четыре месяца достиг 79,7 млн человек

Минэкономразвития 24 сентября спрогнозировало снижение пассажиропотока российских авиакомпаний по итогам года на 0,3% до 108,5 млн человек. За январь – июль перевозчики обслужили 59,8 млн пассажиров, что на 3,8% меньше показателя за аналогичный период 2025 г. Среди факторов, сдерживающих отрасль, ведомство называло дефицит самолетов, сложности с обслуживанием импортной техники и закрытие ряда аэропортов на юге страны.