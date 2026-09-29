Мишустин поручил повышать доступность авиаперелетов для россиян

18 сентября глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что российские авиакомпании перевезли почти 60 млн пассажиров за семь месяцев, из них 15,5 млн – на международных линиях. Прямое авиасообщение на тот момент связывало Россию с 37 странами, были открыты новые рейсы в Танзанию и Египет, а также возобновлены полеты в Сирию и Ирак.