Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
UWGN19,44-0,1%CNY Бирж.12,62+0,24%IMOEX2 233,92-0,9%RTSI833,72-0,9%RGBI111,2-0,44%RGBITR762,56-0,39%
Главная / Бизнес /

Мишустин поручил повышать доступность авиаперелетов для россиян

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Авиаперелеты в России должны становиться более комфортными и доступными для граждан, заявил 29 сентября премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.

Глава правительства также призвал увеличивать число рейсов и расширять маршрутную сеть. По его словам, необходимо «повышать комфортность, доступность таких поездок, особенно в период отпусков». На встрече также обсуждались итоги работы авиаотрасли летом, развитие внутренних маршрутов и расширение географии международных полетов.

24 сентября Минэкономразвития спрогнозировало снижение пассажиропотока российских авиакомпаний по итогам года на 0,3%, до 108,5 млн человек. За январь – июль перевозчики обслужили 59,8 млн пассажиров, что на 3,8% меньше показателя за аналогичный период 2025 г. Среди факторов, сдерживающих отрасль, ведомство называло дефицит самолетов, сложности с обслуживанием импортной техники и закрытие ряда аэропортов на юге страны.

18 сентября глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что российские авиакомпании перевезли почти 60 млн пассажиров за семь месяцев, из них 15,5 млн – на международных линиях. Прямое авиасообщение на тот момент связывало Россию с 37 странами, были открыты новые рейсы в Танзанию и Египет, а также возобновлены полеты в Сирию и Ирак.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её