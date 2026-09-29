Мишустин поручил повышать доступность авиаперелетов для россиян
Авиаперелеты в России должны становиться более комфортными и доступными для граждан, заявил 29 сентября премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.
Глава правительства также призвал увеличивать число рейсов и расширять маршрутную сеть. По его словам, необходимо «повышать комфортность, доступность таких поездок, особенно в период отпусков». На встрече также обсуждались итоги работы авиаотрасли летом, развитие внутренних маршрутов и расширение географии международных полетов.
24 сентября Минэкономразвития спрогнозировало снижение пассажиропотока российских авиакомпаний по итогам года на 0,3%, до 108,5 млн человек. За январь – июль перевозчики обслужили 59,8 млн пассажиров, что на 3,8% меньше показателя за аналогичный период 2025 г. Среди факторов, сдерживающих отрасль, ведомство называло дефицит самолетов, сложности с обслуживанием импортной техники и закрытие ряда аэропортов на юге страны.
18 сентября глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что российские авиакомпании перевезли почти 60 млн пассажиров за семь месяцев, из них 15,5 млн – на международных линиях. Прямое авиасообщение на тот момент связывало Россию с 37 странами, были открыты новые рейсы в Танзанию и Египет, а также возобновлены полеты в Сирию и Ирак.