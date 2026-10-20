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Главная / Инвестиции /

«Северсталь» не будет платить дивиденды по итогам девяти месяцев

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

«Северсталь» не будет распределять дивиденды по итогам девяти месяцев. Слова гендиректора АО «Северсталь менеджмент» Александра Шевелева приводятся в пресс-релизе компании.

«Это позволит сконцентрировать ресурсы на завершении ключевых стратегических проектов и обеспечении долгосрочной финансовой устойчивости компании», – объяснил он.

Прибыль ПАО «Северсталь» и его дочерних предприятий за девять месяцев составила 19,29 млн руб., что на 61% меньше результата за аналогичный период прошлого года. Валовая прибыль снизилась на 21% до 129,92 млн руб. Прибыль от операционной деятельности упала на 45% – до 43,27 млн руб.

По итогам II квартала совет директоров «Северстали» тоже рекомендовал не выплачивать дивиденды. Причину объяснили тогда сохраняющейся слабой рыночной конъюнктурой, низким спросом на стальную продукцию и отрицательным свободным денежным потоком, который составил -29,8 млрд руб.

Согласно дивидендной политике, «Северсталь» стремится выплачивать дивиденды каждый год в размере 100% от свободного денежного потока. Последний раз компания выплачивала дивиденды за девять месяцев 2024 г. Акционеры получили 49,06 руб. за акцию.

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