«Северсталь» не будет платить дивиденды по итогам девяти месяцев

Прибыль ПАО «Северсталь» и его дочерних предприятий за девять месяцев составила 19,29 млн руб., что на 61% меньше результата за аналогичный период прошлого года. Валовая прибыль снизилась на 21% до 129,92 млн руб. Прибыль от операционной деятельности упала на 45% – до 43,27 млн руб.