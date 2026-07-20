«Северсталь» не будет платить дивиденды за II квартал 2026 года
Совет директоров ПАО «Северсталь» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам II квартала 2026 г. в связи с сохраняющейся слабой рыночной конъюнктурой, низким спросом на стальную продукцию и отрицательным свободным денежным потоком, который составил -29,8 млрд руб. Об этом сообщили в компании.
По данным компании, продажи металлопродукции выросли на 9% в годовом выражении и достигли 3,03 млн т. Выручка сократилась на 9% до 169,6 млрд руб. из-за снижения средних цен реализации. EBITDA уменьшилась на 38% до 24,4 млрд руб., а рентабельность по EBITDA снизилась с 21% до 14%. Чистая прибыль компании составила 4,1 млрд руб., что на 74% меньше, чем в 2025 г.
Во II квартале «Северсталь» увеличила производство чугуна на 5% до 2,84 млн т, а выпуск стали вырос на 12% до 2,79 млн т, чему способствовало отсутствие масштабных ремонтов, проводившихся годом ранее. Продажи чугуна и слябов увеличились на 60% до 380 000 т, реализация коммерческой стали выросла на 7%, а продукции с высокой добавленной стоимостью – на 1% до 1,43 млн т. При этом доля такой продукции в общем объеме продаж сократилась до 47% из-за более быстрого роста поставок полуфабрикатов и горячекатаного проката. Продажи железной руды сторонним покупателям увеличились на 24% до 740 000 т.
По итогам квартала объем капитальных вложений снизился на 42% до 25,3 млрд руб. Денежные средства и их эквиваленты сократились с 38,4 млрд руб. на конец 2025 г. до 7,3 млрд руб. Общий долг компании вырос до 95,7 млрд руб., главным образом за счет увеличения банковских кредитов с плавающей ставкой. Чистый долг достиг 88,4 млрд руб., а показатель чистый долг /E BITDA составил 0,87.
1 июня акционеры «Северстали» утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2025 г. Решение принято на фоне отрицательных показателей денежного потока. За 2025 г. свободный денежный поток компании (FCF) составил -30,5 млрд руб. Прибыль «Северстали» до вычета налогов (EBITDA) находится на уровне -0,16х. Согласно дивидендной политике, «Северсталь» стремится выплачивать дивиденды каждый год в размере 100% от свободного денежного потока. Последний раз компания выплачивала дивиденды за девять месяцев 2024 г. Акционеры получили 49,06 руб. за акцию.