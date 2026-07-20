«Северсталь» не будет платить дивиденды за II квартал 2026 года

Во II квартале «Северсталь» увеличила производство чугуна на 5% до 2,84 млн т, а выпуск стали вырос на 12% до 2,79 млн т, чему способствовало отсутствие масштабных ремонтов, проводившихся годом ранее. Продажи чугуна и слябов увеличились на 60% до 380 000 т, реализация коммерческой стали выросла на 7%, а продукции с высокой добавленной стоимостью – на 1% до 1,43 млн т. При этом доля такой продукции в общем объеме продаж сократилась до 47% из-за более быстрого роста поставок полуфабрикатов и горячекатаного проката. Продажи железной руды сторонним покупателям увеличились на 24% до 740 000 т.