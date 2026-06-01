«Северсталь» не выплатит дивиденды за 2025 год
Акционеры «Северстали» утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2025 г., сообщается на сайте раскрытия информации.
Решение принято на фоне отрицательных показателей денежного потока. За 2025 г. свободный денежный поток компании (FCF) составил -30,5 млрд руб. Прибыль «Северстали» до вычета налогов (EBITDA) находится на уровне -0,16х.
Согласно дивидендной политике, «Северсталь» стремится выплачивать дивиденды каждый год в размере 100% от свободного денежного потока. Последний раз компания выплачивала дивиденды за девять месяцев 2024 г. Акционеры получили 49,06 руб. за акцию.
3 февраля директор «Северсталь менеджмента» Александр Шевелев сообщил, что совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам IV квартала 2025 г. Такое решение было принято из-за низкого спроса на сталь в России. В IV квартале 2025 г. выручка компании сократилась на 16% по сравнению с показателями того же периода 2024 г. и достигла 169,6 млн руб. Показатель EBITDA снизился на 50% до 23,5 млн руб. Рентабельность по EBITDA (чистый долг) составила 14% (-9 п. п.).
По итогам I квартала 2026 г. прибыль «Северстали» упала в 370 раз и составила 57 млн руб. В «Северстали» отметили, что эти обстоятельства естественным образом снижают налоговые поступления.
26 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разобраться в ситуации с налоговыми выплатами со стороны «Северстали». При этом Матвиенко добавила, что за февраль – апрель 2026 г. Вологодская область, для которой «Северсталь» является системообразующим предприятием, потеряла 3,3 млрд руб. налога на прибыль.