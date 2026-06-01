«Северсталь» не выплатит дивиденды за 2025 год

3 февраля директор «Северсталь менеджмента» Александр Шевелев сообщил, что совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам IV квартала 2025 г. Такое решение было принято из-за низкого спроса на сталь в России. В IV квартале 2025 г. выручка компании сократилась на 16% по сравнению с показателями того же периода 2024 г. и достигла 169,6 млн руб. Показатель EBITDA снизился на 50% до 23,5 млн руб. Рентабельность по EBITDA (чистый долг) составила 14% (-9 п. п.).