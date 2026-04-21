Чистая прибыль «Северстали» в I квартале упала в сотни раз

Снижение квартальной выручки на 15% произошло как из-за сокращения объемов продаж (на 6%), так и из-за падения цен, говорит старший аналитик «Инвестбанка Синара» Сергей Кривохижин. Он отметил, что менеджменту металлургической компании удалось снизить затраты на 14%, что практически сопоставимо с уровнем падения потребления металла в стране за отчетный период (15%). Но в номинальном выражении это не помогло компенсировать падение EBITDA, добавил эксперт. В результате рентабельность в 12% уже сопоставима с минимальными уровнями кризиса 2008-2009 гг., резюмирует Кривохижин.