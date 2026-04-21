Чистая прибыль «Северстали» в I квартале упала в сотни раз

Чистая прибыль «Северстали» в I квартале упала в сотни разСпрос на металлопродукцию в России продолжает падать из-за высокой ключевой ставки
Чистая прибыль «Северстали» в I квартале 2026 г. по МСФО составила 57 млн руб., следует из опубликованной 21 апреля отчетности компании. Это почти в 370 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда чистая прибыль была на уровне 21,07 млрд руб.
Выручка металлургической компании за отчетный период снизилась на 19% до 145,3 млрд руб., показатель EBITDA опустился на 54% год к году до 17,9 млрд руб., рентабельность составила 12% (-10 п. п.). Инвестиции компании упали до 28,8 млрд руб. (-34%). Чистый долг на конец периода составил 61,9 млрд руб. (рост в 20 раз) при соотношении чистый долг/EBITDA на уровне 0,53 против 0,01 в I квартале 2025 г. Свободный денежный поток (FCF) остался в отрицательной зоне и достиг минус 40,37 млрд руб.(+24%).
Компания в январе-марте 2026 г. выпустила 2,7 млн т стали (-4%) и 2,89 млн т чугуна (-1%). Продажи стальной продукции составили 2,63 млн т (-1%). Из них на полуфабрикаты пришлось 331 000 т (рост в 1,8 раза), коммерческой стали – 1,11 млн т (+2%) и продукции с высокой добавленной стоимостью – 1,18 млн т (-14%), реализация железной руды достигла 422 000 т (+9%).
Спрос на сталь в России продолжает снижаться – за три месяца 2026 г. металлопотребление упало на 15% в годовом выражении, говорит генеральный директор «Северсталь менеджмента» Александр Шевелев. Его слова приводит компания в сообщении к отчету. Резкое охлаждение рынка под влиянием жесткой денежно-кредитной политики привело к снижению загрузки мощностей у ключевых клиентов компании и падению цен, добавил он.
В связи с отрицательным свободным денежным потоком и снижением спроса на сталь в России в I квартале 2026 г. «Северсталь» отказывается от распределения дивидендов, добавил Шевелев. Аналогичное решение компания принимала по итогам IV квартала 2025 г.
В 2025 г. чистая прибыль «Северстали» по МСФО составила почти 32 млрд руб. (падение в 4,7 раза), выручка сократилась на 14% в годовом выражении до 713 млрд руб., показатель EBITDA – на 42% до 137,6 млрд руб. при рентабельности 19% (-10 п. п.). Чистый долг компании по итогам 2025 г. составил 21,67 млрд руб., соотношение чистый долг/EBITDA – 0,16.
Результаты за I квартал 2026 г. отражают сложную ситуацию в отрасли, говорится в аналитическом обзоре Альфа-банка к отчету «Северстали». Российский рынок продолжает находиться в ожидании сезонной активизации спроса и отскока цен, при этом маржинальность продаж на экспортных направлениях сдерживается крепким рублем, поэтому положение «Северстали» оценивается как «нейтрально-негативное», следует из отчета.
Цены на сталь в России в I квартале 2026 г. снизились на 7% относительно аналогичного периода прошлого года, говорится в презентации «Северстали» к финотчету. Абсолютные значения в нем не приводятся. Спрос в начале 2026 г. остается под давлением из-за относительно высокого уровня ключевой ставки, слабой активности в строительном секторе, переноса проектов в области энергетики, сокращения инвестиционных программ ряда компаний, а также слабого конечного спроса на продукцию машиностроения, перечисляет компания.
Падение финансовых результатов «Северстали» в I квартале носит системный характер и связано прежде всего не с объемами, а с конъюнктурой рынка, соглашается директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
Снижение квартальной выручки на 15% произошло как из-за сокращения объемов продаж (на 6%), так и из-за падения цен, говорит старший аналитик «Инвестбанка Синара» Сергей Кривохижин. Он отметил, что менеджменту металлургической компании удалось снизить затраты на 14%, что практически сопоставимо с уровнем падения потребления металла в стране за отчетный период (15%). Но в номинальном выражении это не помогло компенсировать падение EBITDA, добавил эксперт. В результате рентабельность в 12% уже сопоставима с минимальными уровнями кризиса 2008-2009 гг., резюмирует Кривохижин.
Металлургической отрасли необходима ключевая ставка в диапазоне 10-12%, возможно, ниже – для улучшения ситуации, полагает руководитель управления аналитики ценных бумаг «Альфа-банка» Борис Красноженов. Но даже при достижении такого уровня восстановление спроса на сталь и деловой активности может занять около 12-18 месяцев, подчеркивает он, ссылаясь на оценки участников отрасли.
Во II квартале возможно умеренное восстановление за счет сезонного роста спроса и частичной стабилизации цен, считает Кабаков. По итогам года более вероятна слабая динамика без возврата к уровням предыдущих лет, поскольку отрасль остается в фазе циклического спада, добавляет он.
По мнению Кабакова, снижение ключевой ставки в этой ситуации почти не повлияет на показатели металлургов. Спрос на сталь формируется не стоимостью кредитов, а развитием строительства, промышленности и экспортных рынков, где сохраняются ограничения и давление на цены, поясняет эксперт.