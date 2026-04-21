«Северсталь» не выплатит дивиденды за I квартал
«Северсталь» не будет выплачивать дивиденды за I квартал 2026 г. Такое решение принято на фоне слабого спроса на сталь в России и отрицательного свободного денежного потока. Об этом сообщил гендиректор «Северсталь менеджмента» Александр Шевелев.
Он пояснил, что это позволит компании сконцентрироваться на своевременном завершении ключевых стратегических проектов и обеспечении долгосрочной финансовой устойчивости.
По итогам января – марта этого года выручка «Северстали» снизилась на 19% в годовом выражении и достигла 145,3 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 54% год к году и составил 17,9 млрд руб. Рентабельность по показателю упала на 10% п. п. до 12%. Чистая прибыль составила 57 млн руб. против 21,07 млрд руб. чистой прибыли годом ранее. Чистый долг составил 61,9 млрд руб.
В I квартале производство чугуна снизилось на 1% относительно предыдущего года и составило 2,89 млн т, стали – на 4% до 2,72 млн т. Продажи металлопродукции сократились на 1% и составили 2,63 млн т, чугуна и слябов – выросли на 80% до 0,33 млн т. Реализация коммерческой стали увеличилась на 2% и достигла 1,11 млн т. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью упали на 14% до 1,18 млн т. Ее доля в общем объеме продаж уменьшилась на 7 п. п. до 45%. Продажи железной руды третьим лицам возросли на 9% и составили 0,42 млн т.
27 марта Шевелев рассказал, что «Северсталь» корректирует бюджет на 2026 г. из-за существенного ухудшения конъюнктуры на рынке стали. Он указал, что ситуация в отрасли становится все сложнее.
Компания снизила ремонтный фонд на 14% и капитальные вложения на 24%. Также значительно упали административные расходы. Расходы на оплату труда сократились на 5% преимущественно за счет заморозки найма, замещения подрядчиков собственным персоналом и организационных мер. Перенесена индексация зарплаты.