«Северсталь» не выплатит дивиденды за I квартал

В I квартале производство чугуна снизилось на 1% относительно предыдущего года и составило 2,89 млн т, стали – на 4% до 2,72 млн т. Продажи металлопродукции сократились на 1% и составили 2,63 млн т, чугуна и слябов – выросли на 80% до 0,33 млн т. Реализация коммерческой стали увеличилась на 2% и достигла 1,11 млн т. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью упали на 14% до 1,18 млн т. Ее доля в общем объеме продаж уменьшилась на 7 п. п. до 45%. Продажи железной руды третьим лицам возросли на 9% и составили 0,42 млн т.