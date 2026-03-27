«Северсталь» корректирует бюджет на 2026 год из-за снижения спроса
«Северсталь» корректирует бюджет на 2026 г. из-за значительного ухудшения конъюнктуры на рынке стали. Об этом заявил генеральный директор металлургической компании Александр Шевелев на онлайн-встрече с коллективом.
По его словам, ситуация в отрасли становится все сложнее. Работа коллектива по оптимизации себестоимости дала компании запас прочности, позволяющий не останавливать агрегаты, стараться сохранить производственную загрузку и выполнять социальные и экологические обязательства.
«Однако реальность такова, что полностью избежать мер оптимизации невозможно», – подчеркнул Шевелев.
Так, «Северсталь» снизила ремонтный фонд на 14% и капитальные вложения на 24%. Компания также существенно сократила административные расходы. Расходы на оплату труда уменьшились на 5% преимущественно благодаря заморозке найма, замещению подрядчиков собственным персоналом и организационным мерам. Индексация зарплаты перенесена. К этому вопросу планируется вернуться по результатам первого полугодия при стабилизации рыночной ситуации.
3 февраля «Северсталь» опубликовала отчетность по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль компании в прошлом году упала в 4,7 раза относительно 2024 г. и составила почти 32 млрд руб. Выручка снизилась на 14% год к году до 712,9 млрд руб., показатель EBITDA – на 42% до 137,6 млрд руб. при рентабельности 19% (-10 п. п.). Чистый долг достиг 21,67 млрд руб., соотношение чистый долг/EBITDA – 0,16. Годом ранее чистый долг «Северстали» был отрицательным и составлял 20 млрд руб.
Инвестпрограмма компании в прошлом году была максимальной за последние годы и составила 173,5 млрд руб. (+46%). В 2026 г. планировалось снижение показателя до 147 млрд руб.