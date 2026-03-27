«Северсталь» корректирует бюджет на 2026 год из-за снижения спроса

3 февраля «Северсталь» опубликовала отчетность по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль компании в прошлом году упала в 4,7 раза относительно 2024 г. и составила почти 32 млрд руб. Выручка снизилась на 14% год к году до 712,9 млрд руб., показатель EBITDA – на 42% до 137,6 млрд руб. при рентабельности 19% (-10 п. п.). Чистый долг достиг 21,67 млрд руб., соотношение чистый долг/EBITDA – 0,16. Годом ранее чистый долг «Северстали» был отрицательным и составлял 20 млрд руб.