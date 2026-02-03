«Северсталь» в 2025 году снизила чистую прибыль почти в пять раз

«Северсталь» в 2025 году снизила чистую прибыль почти в пять разСлабый внутренний спрос и низкие цены отразились на результатах компании
Чистая прибыль «Северстали» за 2025 г. по МСФО составила почти 32 млрд руб., следует из опубликованной 3 февраля отчетности компании. Это в 4,7 раза меньше по сравнению с результатом 2024 г.
Выручка металлургической компании снизилась на 14% в годовом выражении до 712,9 млрд руб., показатель EBITDA – на 42% до 137,6 млрд руб. при рентабельности 19% (-10 п.п.). Свободный денежный поток (FCF) в прошлом году перешел в отрицательную зону и составил минус 30,5 млрд руб. против положительного результата на уровне 96,8 млрд руб. годом ранее.
Чистый долг компании по итогам 2025 г. составил 21,67 млрд руб., соотношение чистый долг/EBITDA – 0,16. Для сравнения, в 2024 г. чистый долг «Северстали» был отрицательным и составлял 20 млрд руб. Инвестпрограмма металлургической компании в прошлом году была максимальной за последние годы и составила 173,5 млрд руб. (+46% г/г). В 2026 г. ожидается снижение показателя до 147 млрд руб., следует из сообщения «Северстали».
Компания в 2025 г. выпустила 10,8 млн т стали (+4% в годовом выражении) и 11,2 млн чугуна (+12%), продажи стальной продукции выросли на 4% до 11,24 млн т. Из них 1,16 млн т пришлось на полуфабрикаты (рост в 2,5 раза), 4,5 млн т – на коммерческую сталь (-5%), а 5,56 млн т – на продукцию с высокой добавленной стоимостью (-1%). К ней относятся отдельные виды горячекатаного проката, холоднокатаный прокат, оцинкованный прокат, прокат с полимерным покрытием, метизы, трубы большого диаметра, прочие трубы и профили.
Причины снижения
Снижение чистой прибыли связано с сокращением прибыли от операционной деятельности – более чем вдвое до 90,2 млрд руб. – и разового убытка от обесценения долгосрочных активов сегмента «Северсталь ресурс», объясняет компания. Этот сегмент консолидирует активы группы по добыче железной руды и коксующегося угля. Снижение выручки обосновано падением средних цен реализации продукции и увеличением доли полуфабрикатов в продажах.
По оценке гендиректора «Северсталь менеджмент» Александра Шевелева, потребление стали в России в прошлом году снизилось на 14%, замедление активности наблюдалось во всех ключевых отраслях-потребителях. Его слова приводит компания в сообщении к отчету. Абсолютный показатель Шевелев не привел. Падение спроса привело к снижению цен на металлопродукцию, добавил топ-менеджер.
С учетом слабого спроса на сталь в России и отрицательного FCF в четвертом квартале 2025 г. совет директоров принял решение не распределять дивиденды за этот период, продолжил Шевелев. Это позволит компании сохранить ресурсы для реализации ключевых проектов и обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости, добавил он.
Инерционное охлаждение экономики в 2026 г. приведет к дальнейшему снижению спроса на сталь, уверен Шевелев. При этом сама «Северсталь» рассчитывает сохранить полную загрузку производства и выпустить около 11,3 млн т стали (+5% к 2025 г.).
Чего ожидают от 2026 года
Ведущий аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов считает, что отрицательная динамика основных финансовых показателей компании связана с падением цен на реализацию продукции примерно на 15%. Дополнительным фактором стало обесценивание активов «Северсталь Ресурс», хотя оно является бумажным и не влечет реального оттока средств со счетов компании, добавил эксперт.
По его прогнозу, выручка «Северстали» в 2026 г. вырастет на 5,3% – в основном, за счет наращивания показателей металлотрейдера «А-Групп». EBITDA компании снизится на 29,6% на фоне инфляции и издержек при сохраняющемся слабом внутреннем спросе на стальную продукцию, добавил он.
Низкая база результатов за четвертый квартал 2025 г. предполагает улучшение показателей уже в первом квартале 2026 г., несмотря на консервативный прогноз менеджмента, говорится в аналитическом обзоре Альфа-банка отчета «Северстали». Ожидаемое увеличение объемов производства стали на профицитном рынке не создает предпосылок для роста цен в сценарии ограниченной экспортной альтернативы, подчеркивают аналитики.