«Северсталь» в 2025 году снизила чистую прибыль почти в пять раз

Компания в 2025 г. выпустила 10,8 млн т стали (+4% в годовом выражении) и 11,2 млн чугуна (+12%), продажи стальной продукции выросли на 4% до 11,24 млн т. Из них 1,16 млн т пришлось на полуфабрикаты (рост в 2,5 раза), 4,5 млн т – на коммерческую сталь (-5%), а 5,56 млн т – на продукцию с высокой добавленной стоимостью (-1%). К ней относятся отдельные виды горячекатаного проката, холоднокатаный прокат, оцинкованный прокат, прокат с полимерным покрытием, метизы, трубы большого диаметра, прочие трубы и профили.