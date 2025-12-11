Премия в цене на сталь на российском рынке в 2025 году бьет рекорды

Премия в цене на сталь на российском рынке в 2025 году бьет рекордыК этому привели укрепление рубля и быстрое снижение экспортных котировок
В 2025 г. на внутреннем рынке России образовалось заметное превышение цен на сталь над экспортными котировками, эта премия выросла до многолетнего максимума, следует из обзора компании «Эйлер», с которым ознакомились «Ведомости». По оценкам аналитиков компании, в конце ноября средняя премия в стоимости горячекатаного проката в России составляла $147/т с учетом стоимости доставки. При экспортной цене $445/т на базисе FOB («с погрузкой на судно») Черное море и стоимости доставки до судна в $30/т на внутреннем рынке 1 т стального проката стоила $562 на базисе EXW (франко-завод).
Средняя премия в ноябре, по данным «Эйлера», составила $136/т, а в январе – ноябре – $151/т. По прогнозу экспертов компании, за весь год средняя премия составит $150/т, что на 34% больше показателя прошлого года и в 1,9–2,3 раза – уровней 2021–2023 гг. Например, в 2021 г. премия составляла $67/т. Доля премии во внутренней цене достигнет 26% против 18,5% в прошлом году и 8–11% в 2021–2023 гг.