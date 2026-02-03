СД «Северстали» рекомендовал не выплачивать дивиденды за IV квартал 2025 года
Совет директоров металлургической компании «Северсталь» рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам IV квартала 2025 г. Об этом сообщил генеральный директор «Северсталь Менеджмента» Александр Шевелев.
Шевелев уточнил, что такое решение принято с учетом слабого спроса на сталь в России и отрицательного свободного денежного потока в отчетном периоде. Это позволит «Северстали» сохранить финансовые ресурсы для своевременной реализации ключевых стратегических проектов и обеспечения ее долгосрочной финансовой устойчивости.
В IV квартале прошлого года выручка компании упала на 16% относительно такого же периода 2024 г. и достигла 169,6 млн руб. из-за падения средних цен на металлопродукцию, в частности на фоне увеличения доли полуфабрикатов в портфеле продаж. Показатель EBITDA снизился на 50% до 23,5 млн руб. Рентабельность по EBITDA составила 14% (-9 п. п.). Приток денег из оборотного капитала достиг 22,6 млн руб. за счет высвобождения запасов сырья и готовой продукции, а также увеличения торговой кредиторской задолженности. Инвестиции снизились на 1% до 46,2 млн руб.
31 октября прошлого года «Северсталь» представила отчетность по РСБУ за девять месяцев. Выручка упала на 13,1% относительно аналогичного периода 2024 г. до 475,2 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 17,2% и достигла 108,1 млрд руб. Валовая прибыль составила 90,8 млрд руб. против 157,09 млрд руб. годом ранее.
20 октября совет директоров «Северстали» решил не выплачивать дивиденды по итогам III квартала 2025 г. Решение связано с падением спроса на сталь в РФ и отрицательным свободным денежным потоком за девять месяцев на фоне «амбициозной инвестиционной программы».