СД «Северстали» рекомендовал не выплачивать дивиденды за IV квартал 2025 года

В IV квартале прошлого года выручка компании упала на 16% относительно такого же периода 2024 г. и достигла 169,6 млн руб. из-за падения средних цен на металлопродукцию, в частности на фоне увеличения доли полуфабрикатов в портфеле продаж. Показатель EBITDA снизился на 50% до 23,5 млн руб. Рентабельность по EBITDA составила 14% (-9 п. п.). Приток денег из оборотного капитала достиг 22,6 млн руб. за счет высвобождения запасов сырья и готовой продукции, а также увеличения торговой кредиторской задолженности. Инвестиции снизились на 1% до 46,2 млн руб.