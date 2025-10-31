Чистая прибыль «Северстали» по РСБУ за девять месяцев выросла на 17,2%

По итогам III квартала выручка компании по МСФО упала на 18% год к году до 179,1 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 45% до 35,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA снизилась на 10 п. п. до 20%. Свободный денежный поток уменьшился на 82% и составил 7,3 млрд руб., что объясняется снижением операционной прибыли и реализацией масштабной инвестпрограммы.