Чистая прибыль «Северстали» по РСБУ за девять месяцев выросла на 17,2%
ПАО «Северсталь» опубликовало отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам девяти месяцев 2025 г. Выручка компании снизилась за отчетный период на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 475,2 млрд руб.
Чистая прибыль выросла на 17,2% год к году до 108,1 млрд руб. Валовая прибыль составила 90,8 млрд руб. против 157,09 млрд руб. за девять месяцев 2024 г.
В отчетности сказано, что на деятельность «Северстали» оказывает влияние экономическая ситуация в России. Укрепление обменного курса рубля привело к значительной переоценке ее активов и обязательств в иностранной валюте. Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ со второго полугодия 2024 г. также привело к замедлению деловой активности в некоторых отраслях. Руководство компании предпринимает меры для поддержания устойчивого развития бизнеса в текущих условиях.
20 октября совет директоров «Северстали» решил не выплачивать дивиденды за III квартал 2025 г. Решение обусловлено ускоряющимся падением спроса на сталь в России и отрицательным свободным денежным потоком за девять месяцев на фоне «амбициозной инвестиционной программы».
По итогам III квартала выручка компании по МСФО упала на 18% год к году до 179,1 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 45% до 35,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA снизилась на 10 п. п. до 20%. Свободный денежный поток уменьшился на 82% и составил 7,3 млрд руб., что объясняется снижением операционной прибыли и реализацией масштабной инвестпрограммы.