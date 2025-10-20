СД «Северстали» рекомендовал не выплачивать дивиденды за III квартал
Совет директоров ПАО «Северсталь» принял решение не выплачивать дивиденды за III квартал 2025 г., сообщила компания.
Поясняется, что решение связано с ускоряющимся падением спроса на сталь в России и отрицательным свободным денежным потоком за девять месяцев на фоне «амбициозной инвестиционной программы».
«Это позволит сохранить финансовые ресурсы для безусловной реализации ключевых стратегических проектов и обеспечения долгосрочной устойчивости компании в сложный рыночный период», – отмечается в сообщении.
По итогам III квартала выручка «Северстали» по МСФО снизилась на 18% год к году до 179,1 млрд руб., главным образом из-за падения средних цен на металлопродукцию и увеличения доли полуфабрикатов в структуре продаж.
Показатель EBITDA сократился на 45% г/г до 35,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA снизилась на 10 п. п. до 20%.
Свободный денежный поток упал на 82% г/г, до 7,3 млрд руб., что объясняется снижением операционной прибыли и реализацией масштабной инвестпрограммы.
Производство чугуна выросло на 12% г/г до 2,69 млн т, стали – на 10% г/г до 2,72 млн т благодаря низкой базе прошлого года (в 2024 г. проходил ремонт доменной печи №5).
Продажи металлопродукции увеличились на 3% г/г до 2,86 млн т, при этом реализация коммерческой стали снизилась на 8% г/г до 1,11 млн т из-за слабого спроса на прокат. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью сократились на 3% г/г до 1,44 млн т, главным образом из-за снижения спроса на трубы большого диаметра.
Совет директоров «Северстали» рассматривает вопрос о дивидендах ежеквартально. Последний раз акционеры получили выплаты по итогам девяти месяцев 2024 г. – 49,06 руб. за акцию. В IV квартале 2024 г., а также в I и II кварталах 2025 г. дивиденды не начислялись.