СД «Северстали» рекомендовал не выплачивать дивиденды за III квартал

Продажи металлопродукции увеличились на 3% г/г до 2,86 млн т, при этом реализация коммерческой стали снизилась на 8% г/г до 1,11 млн т из-за слабого спроса на прокат. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью сократились на 3% г/г до 1,44 млн т, главным образом из-за снижения спроса на трубы большого диаметра.