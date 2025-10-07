«Северсталь» не намерена менять дивидендную политику
Вопрос о выплате дивидендов за III квартал держателям акций «Северстали» планируется обсудить на совете директоров 17 октября. При этом политика компании по данному вопросу остается неизменной, поэтому при принятии решения будет учитываться, был ли достигнут уровень свободного денежного потока (FCF) и пройден пик капитальных затрат (capex), а также макроэкономическая ситуация в целом, заявил начальник отдела по работе с инвесторами «Северстали» Никита Климантов в рамках сессии на инвестфоруме «Россия зовет! Екатеринбург».
«Дивидендная политика не меняется. Дивиденды возможны в случае наличия положительного свободного денежного потока и более-менее стабильных макроэкономических условий на рынке. Пока что пиковый capex давит на свободный денежный поток, ну и надо посмотреть, что будет с экономикой», – сказал Климантов (цитата по «Интерфаксу»).
Дивидендная политика «Северстали» привязана к FCF. Это значит, что размер дивидендов зависит от реальных денег, которые остаются у компании после вычета всех операционных расходов, налогов и капитальных затрат.
Вопрос о дивидендах совет директоров рассматривает ежеквартально. Последний раз акционеры «Северстали» получали дивиденды за 9 месяцев 2024 г. Компания тогда выплатила по 49,06 руб. за акцию. В IV квартале прошлого года, а также в I и II кварталах 2025 дивиденды не выплачивались.
Выручка ПАО «Северсталь» по итогам II квартала 2025 г. составила 185,477 млрд руб. Это на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом года. В компании отмечали, что высокая ключевая ставка сдерживает спрос на металлопродукцию, который в первом полугодии снизился на 15% год к году из-за сокращения потребления в строительстве, машиностроении и ТЭК.
В августе «Ведомости» со ссылкой на исследование экспертов аналитической компании «Эйлер» писали, что объем дивидендов за первое полугодие 19 российских публичных компаний, дивидендная политика которых допускает промежуточные выплаты, может упасть на 38% год к году до 580 млрд руб. Снижения дивидендов они ожидали на фоне сокращения выплат нефтегазовыми компаниями и полного отказа сталеваров от выплат. На прошлой неделе акционеры «Газпром нефти» утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия в размере 17,3 руб. на одну обыкновенную акцию.