«Северсталь» не намерена менять дивидендную политику

В августе «Ведомости» со ссылкой на исследование экспертов аналитической компании «Эйлер» писали, что объем дивидендов за первое полугодие 19 российских публичных компаний, дивидендная политика которых допускает промежуточные выплаты, может упасть на 38% год к году до 580 млрд руб. Снижения дивидендов они ожидали на фоне сокращения выплат нефтегазовыми компаниями и полного отказа сталеваров от выплат. На прошлой неделе акционеры «Газпром нефти» утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия в размере 17,3 руб. на одну обыкновенную акцию.