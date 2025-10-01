Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Газпром нефть» выплатит дивиденды за полугодие в 17,3 рубля на акцию

Ведомости

Акционеры «Газпром нефти» утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 г. в размере 17,3 руб. на одну обыкновенную акцию. Решение принято на заочном собрании, сообщила компания на сайте раскрытия информации.

Решение в пользу выплаты дивидендов было принято подавляющим большинством голосов. Они будут выплачены акционерам, включенным в реестр на 13 октября 2025 г. Собрание акционеров прошло в заочной форме.

Еще 27 августа СД «Газпром нефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в 17,3 руб. на акцию. Сообщалось, что по итогам II квартала выручка компании по МСФО составила 828 млрд руб., показатель EBITDA достиг 238,1 млрд руб., чистая прибыль – 57,8 млрд руб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте