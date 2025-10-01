«Газпром нефть» выплатит дивиденды за полугодие в 17,3 рубля на акцию
Решение в пользу выплаты дивидендов было принято подавляющим большинством голосов. Они будут выплачены акционерам, включенным в реестр на 13 октября 2025 г. Собрание акционеров прошло в заочной форме.
Еще 27 августа СД «Газпром нефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в 17,3 руб. на акцию. Сообщалось, что по итогам II квартала выручка компании по МСФО составила 828 млрд руб., показатель EBITDA достиг 238,1 млрд руб., чистая прибыль – 57,8 млрд руб.