СД «Газпром нефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2025 г. в размере 17,3 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Вопрос будет утверждаться на внеочередном заочном собрании акционеров. Оно назначено на 29 сентября.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, было предложено 13 октября. Номинальные держатели ценных бумаг и профессиональные участники получат выплаты не позднее 24 октября, а другие зарегистрированные в реестре акционеры – не позднее 17 ноября.

Выручка «Газпром нефти» по международным стандартам (МСФО) во втором квартале 2025 г. составила 828 млрд руб. EBITDA составила 238,1 млрд руб. Чистая прибыль – 57,8 млрд руб.

«Газпром нефть» в 2024 г. снизила чистую прибыль по МСФО на 25,2% – за прошлый год она составила 479,5 млрд после 641,1 млрд руб. в 2023 г. Выручка компании за 12 месяцев прошлого года составила 4,09 трлн руб. после 3,52 трлн руб. за аналогичный период 2023 г. Скорректированная EBITDA составила 1,39 трлн руб. (в 2023 г. – 1,31 трлн руб.). Показатель соотношения чистого долга к EBITDA за 2024 г. составил 0,61 (в 2023 г. – 0,26).

26 мая стало известно, что совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 79,17 руб. на одну ценную бумагу.

