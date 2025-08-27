СД «Газпром нефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие

«Газпром нефть» в 2024 г. снизила чистую прибыль по МСФО на 25,2% – за прошлый год она составила 479,5 млрд после 641,1 млрд руб. в 2023 г. Выручка компании за 12 месяцев прошлого года составила 4,09 трлн руб. после 3,52 трлн руб. за аналогичный период 2023 г. Скорректированная EBITDA составила 1,39 трлн руб. (в 2023 г. – 1,31 трлн руб.). Показатель соотношения чистого долга к EBITDA за 2024 г. составил 0,61 (в 2023 г. – 0,26).