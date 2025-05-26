«Газпром нефть» может выплатить дивиденды в размере 79,17 рублей на акцию
Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 79,17 руб. на одну ценную бумагу. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов совет определил 08 июля.
ПАО «Газпром нефть» в 2024 г. снизила чистую прибыль по МСФО на 25,2% – за прошлый год она составила 479,5 млрд после 641,1 млрд руб. в 2023 г. Выручка компании за 12 месяцев прошлого года составила 4,09 трлн руб. после 3,52 трлн руб. за аналогичный период 2023 г. Скорректированная EBITDA составила 1,39 трлн руб. (в 2023 г. – 1,31 трлн руб.). Показатель соотношения чистого долга к EBITDA за 2024 г. составил 0,61 (в 2023 г. – 0,26).
10 января этого года минфин США ввел санкции против «Газпром нефти». Меры затронули и зарубежные структуры – в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированную в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро».
После введения западных рестрикций в компании заявили, что «Газпром нефть» в течение последних двух лет готовилась к различным санкционным сценариям. Как сообщили «Ведомостям» в компании, санкции являются «необоснованным, нелегитимным и противоречащим принципам свободной конкуренции» решением.