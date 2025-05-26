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«Газпром нефть» может выплатить дивиденды в размере 79,17 рублей на акцию

Ведомости

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 79,17 руб. на одну ценную бумагу. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов совет определил 08 июля. 

ПАО «Газпром нефть» в 2024 г. снизила чистую прибыль по МСФО на 25,2% – за прошлый год она составила 479,5 млрд после 641,1 млрд руб. в 2023 г.  Выручка компании за 12 месяцев прошлого года составила 4,09 трлн руб. после 3,52 трлн руб. за аналогичный период 2023 г. Скорректированная EBITDA составила 1,39 трлн руб. (в 2023 г. – 1,31 трлн руб.). Показатель соотношения чистого долга к EBITDA за 2024 г. составил 0,61 (в 2023 г. – 0,26).

10 января этого года минфин США ввел санкции против «Газпром нефти». Меры затронули и зарубежные структуры – в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированную в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро». 

После введения западных рестрикций в компании заявили, что «Газпром нефть» в течение последних двух лет готовилась к различным санкционным сценариям. Как сообщили «Ведомостям» в компании, санкции являются «необоснованным, нелегитимным и противоречащим принципам свободной конкуренции» решением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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